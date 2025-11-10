En un movimiento estratégico que busca acelerar la electrificación del mercado automotor en América Latina, Renault y Geely han formado una alianza en Brasil que abre un nuevo capítulo para ambas compañías. La firma china Geely adquirió una participación del 26,4 % en la filial brasileña de Renault, lo que le permitirá acceder a la capacidad industrial y a la red comercial de la marca francesa en el país sudamericano.

La planta involucrada en este acuerdo es el complejo industrial del Parque Industrial Ayrton Senna, ubicado en São José dos Pinhais, estado de Paraná, considerado uno de los centros más avanzados del grupo Renault en Brasil. Allí se ensamblarán vehículos afectados por la cooperación entre ambas compañías, tanto de la marca china como de la francesa.

A través de este acuerdo, Renault podrá beneficiarse de la tecnología de “vehículos de nueva energía” (NEV, por sus siglas en inglés) desarrollada por Geely, un portafolio que incluye soluciones híbridas y eléctricas, y así ampliar su oferta con modelos de bajas o cero emisiones en América Latina. Geely, por su parte, se apoyará en la red de distribución, servicios posventa y financiamiento que Renault ya tiene establecidos en Brasil, facilitando su acceso al mercado regional.

Brasil ocupa un lugar clave en la estrategia. Según datos del sector, este país concentró más del 40 % de las matrículas de vehículos de América Latina durante el primer semestre de 2025, lo que lo convierte en un mercado estratégico tanto para Renault como para Geely.

La sinergia entre la experiencia de una marca europea consolidada y la innovación de una compañía china ambiciosa se presenta como un ejemplo de cooperación global aplicada a la movilidad sostenible. La alianza no sólo permite optimizar eficiencia y competitividad en la planta brasileña, sino que también fortalece a ambas compañías frente a la transición que vive la industria automovilística global hacia la electrificación.

Para los consumidores latinoamericanos, este acuerdo podría traducirse en una oferta mayor de vehículos eléctricos e híbridos, con acceso tanto a la tecnología como a servicios de posventa bien establecidos. Asimismo, establece un precedente de colaboración transcontinental que podría replicarse en la región.

Con esta alianza, Renault y Geely apuntan a consolidar su presencia en Brasil, generar escala, reducir costos y acelerar la producción de automóviles eléctricos, en un momento en que la movilidad sostenible se vuelve cada vez más prioritaria para fabricantes, gobiernos y consumidores.