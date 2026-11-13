La expansión de los scooters, trimotos y bicicletas eléctricas en las ciudades ha abierto un nuevo desafío para las autoridades de tránsito: establecer reglas que permitan su circulación sin comprometer la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. En ese contexto, Colombia implementará una medida que podría servir como referencia para el Perú.

A partir del 1 de enero de 2027, determinados vehículos eléctricos livianos de movilidad personal deberán portar una lámina de identificación técnica. La disposición forma parte de la Resolución 20263040030675, expedida por el Ministerio de Transporte colombiano en agosto de 2026.

A diferencia de una placa convencional, este distintivo no representa una matrícula vehicular. Su objetivo es facilitar la identificación de las unidades durante los controles de tránsito mediante nueve datos: número de serie, año de fabricación, marca, modelo, peso, potencia del motor, velocidad máxima, categoría y clase del vehículo.

La iniciativa también establece que los vehículos comprendidos en la norma comercializados antes de enero de 2027 deberán ser identificados por sus propietarios, mientras que los nuevos tendrán que entregarse con la lámina instalada.

¿Podría aplicarse en el Perú?

En el país ya existen avances en esta materia. En junio de 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó criterios técnicos y gráficos referenciales para identificar los vehículos de movilidad personal (VMP), como scooters eléctricos, monociclos y hoverboards, y diferenciarlos de otros vehículos menores.

Además, en el Congreso se impulsa el proyecto de ley 14607, que plantea establecer un registro obligatorio y placas de identificación para scooters, triciclos y cuadriciclos eléctricos.

En ese escenario, la experiencia colombiana ofrece una alternativa intermedia: incorporar un distintivo técnico que permita reconocer las características de cada unidad sin necesariamente equipararla con una motocicleta convencional.

Sin embargo, una identificación por sí sola no resolvería el problema. Su aplicación tendría que complementarse con límites de velocidad, espacios de circulación definidos y mecanismos de fiscalización. El desafío para el Perú no es únicamente identificar estos vehículos, sino establecer reglas claras para que puedan convivir con los demás usuarios de las vías.