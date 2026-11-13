Especialista del MTC aclaró que los vehículos eléctricos que viajan a menos de 25 kilómetros por hora no califican automáticamente como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como scooters o patinetas. “El aspecto principal es el diseño. El VMP es para una sola persona, mientras que una moto puede estar diseñada para transportar a más de una persona”, dijo. Foto: composición GEC
Especialista del MTC aclaró que los vehículos eléctricos que viajan a menos de 25 kilómetros por hora no califican automáticamente como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como scooters o patinetas. “El aspecto principal es el diseño. El VMP es para una sola persona, mientras que una moto puede estar diseñada para transportar a más de una persona”, dijo. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La expansión de los scooters, trimotos y bicicletas eléctricas en las ciudades ha abierto un nuevo desafío para las autoridades de tránsito: establecer reglas que permitan su circulación sin comprometer la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. En ese contexto, Colombia implementará una medida que podría servir como referencia para el Perú.

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