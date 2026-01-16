El Perú tiene diversas condiciones meteorológicas: lluvia, brillo solar, nieve y granizo. Es un factor interesante para trasladarse de un punto a otro por temas comerciales, turísticos o personales. Sin embargo, es importante tomar precauciones si vas a conducir. ¡Cuidado!

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) te brinda algunos consejos prácticos para aumentar tu seguridad si vas al volante.

En la costa el clima es soleado, en la sierra la lluvia, la nieve, el granizo y la neblina son más frecuentes. Mientras que en la selva el sol y la lluvia predomina. Una de las inclemencias meteorológicas más peligrosas para el conductor es el granizo.

Para quienes suelen manejar en terrenos húmedos tome precauciones para evitar cualquier descontrol o accidente de tránsito.

Si bien es cierto que en Lima Metropolitana no llueve, las pistas mojadas siempre son un peligro para los conductores.

Cómo conducir en temporada de lluvia o granizo

Conducir en temporada de lluvia, garúa o granizo exige extremar la precaución y adaptar el manejo a las condiciones del camino. En carretera, es fundamental encender las luces para mejorar la visibilidad y ser visto por otros conductores, mientras que en zonas con neblina se recomienda el uso de las luces intermitentes. Reducir aún más la velocidad, evitar sobrepasos en curvas y mantener siempre ambas manos en el volante ayuda a conservar el control del vehículo, especialmente cuando el asfalto está resbaladizo. Asimismo, es clave respetar una mayor distancia con el auto de adelante y evitar cualquier distracción, como el uso del celular, que pueda comprometer la atención al volante.

Antes y durante el viaje, la preparación también cumple un rol determinante. Revisar el estado de los frenos y de todas las llantas —incluida la de repuesto— permite enfrentar con mayor seguridad cualquier imprevisto. Llevar un botiquín de emergencia y una caja de herramientas equipada es una medida preventiva básica, al igual que mantener las luces de emergencia operativas. En caso de granizo, aunque el ruido pueda resultar intimidante, lo más importante es conservar la calma y concentrarse en una conducción suave y controlada, ya que la integridad del vehículo no suele verse comprometida si se actúa con prudencia.