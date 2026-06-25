Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.
Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.
Por Redacción EC

La electrificación del parque automotor latinoamericano continúa ganando impulso. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos puros en América Latina alcanzaron niveles históricos, consolidando una tendencia que viene transformando gradualmente el mercado de vehículos ligeros en la región.

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