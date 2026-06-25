La electrificación del parque automotor latinoamericano continúa ganando impulso. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos puros en América Latina alcanzaron niveles históricos, consolidando una tendencia que viene transformando gradualmente el mercado de vehículos ligeros en la región.

Según cifras recopiladas por Car Industry Analysis a partir de datos oficiales de nueve países latinoamericanos, entre enero y marzo de este año se comercializaron 61.866 vehículos eléctricos puros, lo que representó un crecimiento de 105% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se vendieron poco más de 30.000 unidades.

El avance no solo se refleja en el volumen de ventas. La participación de los vehículos eléctricos dentro del mercado automotor también aumentó significativamente, pasando de 2,4% a 4,3% de las ventas totales de vehículos ligeros en los países analizados. De esta manera, la electromovilidad deja de ser un segmento de nicho para convertirse en una alternativa cada vez más relevante para los consumidores latinoamericanos.

Brasil se mantiene como el principal mercado regional de vehículos eléctricos, con 30.938 unidades comercializadas durante el primer trimestre y cerca de la mitad de todas las matriculaciones de eléctricos puros registradas en América Latina. México ocupa el segundo lugar con 10.340 unidades vendidas.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos corresponde al dinamismo de mercados emergentes. El informe destaca que, además de Colombia, que alcanzó 9.265 unidades y un crecimiento interanual de 173%, países como Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú registraron incrementos de tres dígitos en sus ventas de vehículos eléctricos.

En el caso peruano, aunque el reporte no detalla el volumen de unidades comercializadas, sí lo ubica entre los mercados que más aceleran su adopción de esta tecnología. El dato evidencia que la transición hacia una movilidad de cero emisiones empieza a ganar terreno en el país, impulsada por una oferta cada vez más amplia de modelos eléctricos y por el creciente interés de los consumidores en alternativas más eficientes.

La tendencia observada durante los primeros tres meses de 2026 confirma que América Latina atraviesa una nueva etapa en su transición energética. Si bien la participación de los vehículos eléctricos todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en mercados como China o Europa, el ritmo de crecimiento regional muestra una expansión sin precedentes para esta tecnología.

Los resultados también sugieren que la electromovilidad ya no depende exclusivamente de los grandes mercados. Cada vez más países de la región muestran avances significativos en la adopción de vehículos eléctricos, lo que contribuye a diversificar el crecimiento y ampliar la presencia de esta tecnología en distintos segmentos del mercado automotor.

Para Perú, formar parte del grupo de países con crecimientos de tres dígitos representa una señal positiva sobre la evolución del sector. Aunque todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de los líderes regionales, el desempeño observado durante el primer trimestre confirma que la movilidad eléctrica continúa ganando espacio y se perfila como una de las principales tendencias de la industria automotriz en los próximos años.