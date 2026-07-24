Viajes en auto
Viajes en auto
Por Redacción EC

Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de peruanos se preparan para salir de viaje por carretera. Antes de emprender la ruta, es común escuchar consejos de conducción transmitidos de generación en generación, algunos de ellos relacionados con el supuesto ahorro de combustible. Uno de los más populares consiste en poner el vehículo en punto muerto al descender una pendiente. Sin embargo, esta práctica no solo resulta ineficaz en los autos modernos, sino que también puede incrementar los riesgos al volante.

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