Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de peruanos se preparan para salir de viaje por carretera. Antes de emprender la ruta, es común escuchar consejos de conducción transmitidos de generación en generación, algunos de ellos relacionados con el supuesto ahorro de combustible. Uno de los más populares consiste en poner el vehículo en punto muerto al descender una pendiente. Sin embargo, esta práctica no solo resulta ineficaz en los autos modernos, sino que también puede incrementar los riesgos al volante.

Durante décadas, muchos conductores creyeron que dejar el motor desacoplado de las ruedas en las bajadas permitía consumir menos gasolina. La lógica parecía sencilla: si el motor no estaba impulsando el vehículo, debería gastar menos combustible. Sin embargo, la tecnología actual ha cambiado por completo esa ecuación.

Los vehículos modernos equipados con sistemas de inyección electrónica incorporan una función conocida como “corte de combustible en retención”. Cuando el conductor levanta el pie del acelerador y mantiene una marcha engranada durante una bajada, la central electrónica puede reducir el suministro de combustible hasta niveles mínimos o incluso interrumpirlo temporalmente. En otras palabras, el vehículo aprovecha la inercia sin necesidad de gastar combustible adicional.

Por el contrario, al colocar la transmisión en punto muerto, el motor debe seguir funcionando al ralentí para evitar apagarse. Esto significa que continúa consumiendo combustible, aunque sea en pequeñas cantidades. El supuesto ahorro desaparece y, en muchos casos, el resultado puede ser exactamente el contrario.

La caja Triptonic ofrece tres modos de conducción: normal, secuencial y sport. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Más allá del consumo, el principal problema está relacionado con la seguridad. Al descender una pendiente con una marcha engranada, el conductor cuenta con el denominado “freno motor”, un efecto que ayuda a reducir la velocidad del vehículo sin depender exclusivamente del sistema de frenos. Esto permite un control más preciso, especialmente en carreteras de montaña o descensos prolongados.

Cuando se circula en punto muerto, ese apoyo desaparece y toda la responsabilidad recae sobre los frenos. Como consecuencia, estos componentes trabajan más intensamente y pueden alcanzar temperaturas elevadas. El exceso de calor reduce su eficacia y acelera el desgaste de discos y pastillas, aumentando el riesgo de pérdida de capacidad de frenado.

Además, mantener una marcha seleccionada permite reaccionar con mayor rapidez ante cualquier imprevisto, ya sea una curva cerrada, un obstáculo inesperado o la necesidad de acelerar para evitar una situación de riesgo.

Por ello, los especialistas recomiendan afrontar las bajadas utilizando una marcha adecuada y aprovechando el freno motor, una técnica que no solo contribuye a una conducción más segura, sino que también ayuda a preservar componentes mecánicos y optimizar el consumo de combustible.

En estas Fiestas Patrias, cuando el tráfico en las carreteras del país aumentará considerablemente, abandonar este viejo mito puede marcar la diferencia entre un viaje más seguro y una situación que pudo haberse evitado.