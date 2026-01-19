Cada vez más familias deciden incluir a sus mascotas en viajes cortos o cercanos a Lima. Sin embargo, hacerlo sin una preparación adecuada puede convertir el recorrido en una experiencia incómoda e incluso riesgosa, tanto para el animal como para el conductor. Aquí te contamos qué tener en cuenta antes de salir a la carretera.

A continuación, repasamos ocho consejos esenciales para viajar con tu mascota de forma segura, práctica y agradable.

1. Prepárala antes del viaje: antes de subirla al auto, asegúrate de que tu mascota esté en buen estado de salud. Una visita al veterinario para verificar vacunas y descartar problemas médicos es fundamental. Además, acostumbrarla progresivamente al vehículo mediante recorridos cortos ayudará a reducir el estrés en viajes más largos. Preparar un kit con agua, comida, correas, bolsas higiénicas y juguetes también es indispensable.

2. Usa sistemas de sujeción adecuados: la seguridad dentro del auto no es negociable. Un arnés conectado al cinturón es ideal para perros medianos o grandes, mientras que las transportadoras bien ventiladas funcionan mejor para mascotas pequeñas. En el caso de animales de gran tamaño, una rejilla divisoria entre el maletero y los asientos delanteros evita distracciones y mejora el control al volante.

3. Dale un paseo antes de salir: un paseo previo ayuda a liberar energía y reduce la ansiedad. Ofrécele una comida ligera y un poco de agua antes de partir para evitar mareos. Llevar objetos familiares, como su manta o juguete favorito, también contribuye a que se sienta más tranquilo durante el recorrido.

4. Haz paradas frecuentes: en viajes largos, detenerte cada dos horas permite que tu mascota camine, se hidrate y descanse. Estas pausas no solo mejoran su bienestar, sino que también te ayudan a mantener la concentración al volante y ventilar el interior del vehículo.

Otro consejo importante es no le des comida justo antes de salir. (Foto: Honda) / Honda

5. Controla la temperatura del auto: nunca dejes a tu mascota sola dentro del vehículo, ni siquiera por pocos minutos. El calor puede acumularse rápidamente. Usa el aire acondicionado o baja ligeramente las ventanas, pero evita que saque la cabeza. En días soleados, los parasoles ayudan a mantener una temperatura más estable.

6. Planifica el espacio interiorAsignar un lugar fijo para tu mascota dentro del auto mejora su comportamiento y tu seguridad al conducir. Organiza el equipaje de forma que no invada su espacio y ten a mano toallas o paños para cualquier imprevisto.

7. Conduce con calma: las mascotas perciben el estado de ánimo del conductor. Una conducción suave, sin frenadas bruscas ni aceleraciones innecesarias, contribuye a un ambiente más relajado y reduce su ansiedad durante el viaje.

8. Mantén una hidratación constante: el agua fresca es clave, sobre todo en trayectos largos o días calurosos. Lleva un bebedero portátil y ofrece pequeñas cantidades en cada parada. Así evitas la deshidratación y posibles malestares estomacales.



