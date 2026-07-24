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Resumen

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Especialistas de Cibertec comparten las revisiones rápidas que permiten detectar fallas mecánicas antes de un viaje y reducir el riesgo de quedar varado en la carretera. (Foto: Cibertec)
Especialistas de Cibertec comparten las revisiones rápidas que permiten detectar fallas mecánicas antes de un viaje y reducir el riesgo de quedar varado en la carretera. (Foto: Cibertec)
/ Cibertec
Por Fernando Roca Canales

Las Fiestas Patrias son sinónimo de viajes. Familias enteras aprovechan el feriado largo para salir de Lima rumbo a la sierra, la playas del norte o la selva central, mientras miles de conductores preparan sus vehículos para recorrer cientos de kilómetros. Sin embargo, en medio de la planificación del itinerario, las reservas de hospedaje y tours, muchos olvidan un aspecto fundamental: verificar el estado mecánico del automóvil.

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