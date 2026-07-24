Las Fiestas Patrias son sinónimo de viajes. Familias enteras aprovechan el feriado largo para salir de Lima rumbo a la sierra, la playas del norte o la selva central, mientras miles de conductores preparan sus vehículos para recorrer cientos de kilómetros. Sin embargo, en medio de la planificación del itinerario, las reservas de hospedaje y tours, muchos olvidan un aspecto fundamental: verificar el estado mecánico del automóvil.

La importancia de esta revisión no es menor. Solo entre el 25 y el 29 de julio del año pasado, más de 1 millón 584 mil pasajeros se movilizaron por la Red Vial Nacional, según cifras de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). En ese contexto, una avería mecánica puede convertir unas vacaciones en una experiencia frustrante o incluso peligrosa.

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“Un auto casi nunca se malogra de un momento a otro. Antes da pequeñas señales que solemos ignorar porque creemos que todavía funciona bien. Cuando se enfrenta a un viaje largo, cualquier falla menor puede convertirse en una emergencia en plena carretera”, advierte Guillermo Ojeda, docente de la Facultad de Ingeniería de Cibertec.

Pero ¿qué es exactamente lo que debe revisarse antes de emprender un viaje por carretera? Además de las recomendaciones básicas, Benjamín Aróstegui, director de la Facultad de Ingeniería de Cibertec, profundiza en los elementos que los conductores suelen pasar por alto y que pueden generar problemas durante el trayecto.

Cuidado con los neumáticos

Para Aróstegui, la revisión más importante antes de salir de viaje comienza por las llantas. “Lo primero que se debe revisar son los neumáticos, especialmente la presión de aire. Todos los vehículos tienen una presión recomendada por el fabricante y es importante respetarla”, explica.

Así luce un neumático reventado, con las fibras expuestas. (Foto: Fernanda Kanno) / Fernanda Kanno

Aunque muchos conductores creen que una llanta con mayor presión es más segura, el especialista advierte que ocurre exactamente lo contrario. Durante recorridos largos, el neumático aumenta su temperatura debido a la fricción constante con el asfalto. Si ya tenía una presión excesiva antes de iniciar el viaje, esta podría incrementarse aún más y elevar el riesgo de una falla grave.

“Si la presión es demasiado alta, el neumático se calentará más durante un viaje prolongado y podría aumentar el riesgo de una falla importante, incluso un reventón”, señala.

A ello se suma otra recomendación planteada por Ojeda. “También se debe revisar el desgaste de la banda de rodadura y verificar que el desgaste sea uniforme. Una llanta gastada o deformada compromete la adherencia del vehículo, especialmente sobre pavimento húmedo” , indica.

Los frenos: el sistema que muchos olvidan

Otro aspecto crítico es el sistema de frenos. Según Aróstegui, muchos conductores prestan atención al estado de las pastillas, pero olvidan revisar el líquido de frenos, un componente esencial para garantizar una frenada eficiente.

“Mucha gente no le hace caso al líquido de frenos. No se consume como otros fluidos, pero sí se degrada con el tiempo y el uso. La recomendación general es reemplazarlo aproximadamente una vez al año o según las indicaciones del fabricante”, explica.

La revisión o cambio de neumáticos es vital para tener tu auto funcionando bien por mucho más tiempo. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

El especialista precisa que el líquido pierde propiedades con el paso del tiempo debido a las constantes presiones a las que está sometido el sistema. Como consecuencia, el desempeño de los frenos puede verse afectado sin que el conductor lo perciba de inmediato.

Asimismo, recomienda verificar periódicamente que el nivel del líquido se encuentre entre las marcas de mínimo y máximo. Una reducción inusual podría indicar la existencia de una fuga en las tuberías o conexiones del sistema.

“Muchos conductores no verifican regularmente el nivel del líquido de frenos ni del refrigerante. Aunque no siempre presentan síntomas evidentes, una fuga o un nivel insuficiente pueden derivar en problemas serios durante un viaje largo”, sostiene.

Precaución ante las bajadas en la sierra

Uno de los destinos favoritos durante estas fechas son ciudades ubicadas en la sierra central, como Huancayo, Tarma o Jauja. Estos recorridos obligan a atravesar pasos por encima de los 4.000 metros de altitud y enfrentar largas bajadas donde los frenos son sometidos a un esfuerzo considerable.

Aunque los vehículos modernos se adaptan automáticamente a la altura gracias a sus sistemas de inyección electrónica, Aróstegui señala que el verdadero desafío está en el uso incorrecto de los frenos.

“Uno de los errores más frecuentes es abusar del pedal de freno durante las bajadas prolongadas. Mantenerlo presionado durante largos periodos puede provocar sobrecalentamiento y pérdida de efectividad” , afirma.

La recomendación es utilizar la transmisión como apoyo para controlar la velocidad, ya sea mediante cambios bajos en vehículos mecánicos o utilizando los modos de retención disponibles en muchos modelos automáticos.

Sutran restringe el tránsito de vehículos de carga en la Carretera Central para agilizar los viajes. Foto: Andina

El especialista recuerda que el exceso de temperatura puede llegar a cristalizar las pastillas de freno y reducir significativamente su capacidad de frenado, un escenario especialmente peligroso en pendientes pronunciadas.

No ignorar el sistema eléctrico

Quedarse varado en medio de la carretera por una batería descargada es otra situación frecuente durante los viajes largos. Por ello, Aróstegui recomienda prestar atención a cualquier comportamiento anómalo antes de salir.

“Existen algunas señales de alerta. Por ejemplo, cuando el vehículo tarda varios intentos en arrancar o cuando el testigo de la batería se enciende momentáneamente en el tablero. Estos síntomas pueden indicar problemas en la batería o en el alternador”, explica.

Cómo colocar de forma correcta los cables para recargar la batería del auto [para principiantes] / Mitsubishi

En la misma línea, Ojeda aconseja realizar una sencilla prueba antes del viaje: encender simultáneamente las luces, el aire acondicionado y el desempañador. Si las luces disminuyen su intensidad o el motor modifica su sonido, podría existir un problema en el sistema eléctrico.

Alerta con el agua, barro y piedras

Durante los viajes por carretera también es común atravesar caminos con polvo, barro o pequeños riachuelos. Aunque parezcan obstáculos menores, estos elementos pueden afectar el sistema de frenado.

“Sí. El ingreso de agua, barro, polvo o pequeñas piedras al sistema de frenado puede generar desgaste prematuro en las pastillas y discos”, explica Aróstegui.

Incluso partículas diminutas pueden quedar atrapadas entre la pastilla y el disco, generando rayaduras que terminan reduciendo la vida útil de los componentes. Por ello, recomienda realizar inspecciones periódicas y limpiar el sistema cuando se circula con frecuencia por caminos sin asfaltar.

Elementos indispensables en la ruta

Además de la revisión mecánica, los especialistas recomiendan preparar un kit básico de emergencia. “Como mínimo, una llanta de repuesto en buen estado, llave de ruedas, triángulo de seguridad y cables para pasar corriente”, señala Aróstegui.

A ello suma un elemento cada vez más popular entre los conductores: el compresor de aire portátil. “Puede ser de gran ayuda tanto para el propio vehículo como para asistir a otros conductores”, destaca.

La llanta de repuesto te podría salvar de una emergencia / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

Respecto al extintor, considera que siempre es mejor llevar uno, aunque advierte que no basta con tenerlo.

“Tan importante como llevarlo es saber utilizarlo correctamente. Muchas personas tienen un extintor en el vehículo, pero desconocen cómo activarlo o a qué distancia deben emplearlo en caso de emergencia”, concluye.

Finalmente, durante los viajes largos conviene estar atento a cualquier señal de alerta que pueda presentar el vehículo. Una revisión previa puede marcar la diferencia entre disfrutar el recorrido o enfrentar una avería en plena carretera.