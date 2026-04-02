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Hay que tomar en cuenta el mantenimiento de nuestro vehículo antes de salir a la ruta. (Foto: Difusión)
Hay que tomar en cuenta el mantenimiento de nuestro vehículo antes de salir a la ruta. (Foto: Difusión)
/ Difusión
Por Redacción EC

En feriados largos como Semana Santa, miles de personas salen a carretera buscando descansar o cambiar de rutina. Sin embargo, muchos viajes terminan con autos detenidos al costado de la vía o con situaciones de riesgo que pudieron evitarse con una revisión rápida. Según el boletín estadístico del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 46.6 % de los accidentes registrados en el primer trimestre del 2025 se produjo entre viernes y domingo; mientras el factor vehículo -que incluye fallas mecánicas o la falta de luces- estuvo presente en 259 accidentes, causas consideradas totalmente prevenibles con mantenimiento básico.

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