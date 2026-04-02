En feriados largos como Semana Santa, miles de personas salen a carretera buscando descansar o cambiar de rutina. Sin embargo, muchos viajes terminan con autos detenidos al costado de la vía o con situaciones de riesgo que pudieron evitarse con una revisión rápida. Según el boletín estadístico del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 46.6 % de los accidentes registrados en el primer trimestre del 2025 se produjo entre viernes y domingo; mientras el factor vehículo -que incluye fallas mecánicas o la falta de luces- estuvo presente en 259 accidentes, causas consideradas totalmente prevenibles con mantenimiento básico.

Para Guillermo Ojeda Badajoz, docente de la carrera de Mecánica Automotriz de Cibertec, los conductores suelen subestimar estos detalles antes de viajar. “Cuando se acerca un feriado largo, el vehículo enfrenta trayectos más extensos, tráfico intenso y cambios en las condiciones de manejo. En ese contexto, fallas aparentemente pequeñas como una llanta baja o una batería debilitada pueden convertirse en un problema serio en plena carretera. Revisar el auto antes de salir no solo evita gastos inesperados, también reduce el estrés y permite viajar con mayor seguridad”, comenta.

En ese sentido, el especialista comparte las 5 averías más comunes, y cómo evitarlas para poder disfrutar un viaje seguro durante el feriado largo:

Llantas con poca presión o muy desgastadas. Antes de viajar, dale una mirada rápida a los neumáticos. Si notas que están bajos o muy lisos, inflarlos o cambiarlos puede evitar reventones o pérdida de control en carretera.

Antes de viajar, dale una mirada rápida a los neumáticos. Si notas que están bajos o muy lisos, inflarlos o cambiarlos puede evitar reventones o pérdida de control en carretera. Luces que fallan cuando más se necesitan. Una luz quemada puede pasar desapercibida en ciudad, pero en carretera es clave para ver y ser visto. Probar las luces delanteras, posteriores y las intermitentes toma pocos minutos y puede evitar accidentes o multas.

Una luz quemada puede pasar desapercibida en ciudad, pero en carretera es clave para ver y ser visto. Probar las luces delanteras, posteriores y las intermitentes toma pocos minutos y puede evitar accidentes o multas. Batería a punto de agotarse. Si el auto tarda en encender o las luces interiores se ven débiles, podría ser señal de batería baja. Un chequeo previo evita quedarse varado en medio del viaje.

Si el auto tarda en encender o las luces interiores se ven débiles, podría ser señal de batería baja. Un chequeo previo evita quedarse varado en medio del viaje. Motor que se recalienta por falta de líquidos. Revisar el nivel de aceite y refrigerante es sencillo y puede prevenir averías costosas. Un motor sobrecalentado puede obligarte a detenerte en plena ruta.

Revisar el nivel de aceite y refrigerante es sencillo y puede prevenir averías costosas. Un motor sobrecalentado puede obligarte a detenerte en plena ruta. Frenos que responden mal o hacen ruido. Si al frenar escuchas chillidos o sientes vibraciones, no lo ignores. Un sistema de frenos en mal estado aumenta el riesgo de accidentes, sobre todo en trayectos largos o con tráfico.

En esa línea, Ojeda agrega que el vehículo siempre da señales antes de fallar. “El vehículo suele dar señales antes de fallar, por lo que una revisión preventiva es clave. Además, es necesario siempre contar con elementos básicos como el kit de emergencia, la llanta de repuesto y un botiquín. Estos implementos pueden marcar la diferencia frente a un incidente en carretera”.

Con el feriado de Semana Santa, del jueves 2 al domingo 5 de abril, se espera un incremento importante en los desplazamientos hacia distintos destinos. Tomarse unos minutos para revisar el estado del vehículo antes de salir puede marcar la diferencia entre un viaje sin sobresaltos o una experiencia complicada en la carretera.