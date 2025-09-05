La cinetosis es el término médico que describe el mareo por movimiento, una molestia que afecta a muchas personas durante los viajes en auto. Aunque no se trata de un problema grave, puede arruinar por completo una salida en carretera. Malestar estomacal, náuseas, vómitos, sudor frío y palidez son los síntomas más frecuentes, y pueden volverse insoportables si aún faltan horas para llegar al destino.

La explicación científica

La causa está en el sistema del equilibrio, que se ubica en el oído interno y trabaja junto con la vista, los receptores de presión en las articulaciones y el sistema nervioso central. Todos estos elementos deben enviar información coherente al cerebro para que entienda qué está haciendo el cuerpo. El conflicto surge cuando uno de estos receptores interpreta que estamos quietos mientras otro percibe movimiento. El resultado es el mareo.

Esto ocurre especialmente cuando se viaja como pasajero. Aunque el auto acelere, frene o tome una curva, el cuerpo permanece en reposo, lo que genera señales contradictorias. En cambio, cuando se conduce, la cinetosis no suele aparecer, ya que el organismo anticipa los movimientos: el cerebro sabe que habrá una curva o una frenada, y los sentidos se preparan para ello.

Cuándo y cómo se presentan los mareos

El escenario más habitual es en viajes largos como copiloto o en los asientos traseros. Al fijar la vista en un punto del interior del carro, por ejemplo, un libro, el celular o el tablero, los ojos “dicen” que no hay movimiento, mientras que el resto del cuerpo detecta lo contrario. Esa contradicción es lo que dispara el malestar.

Si te sientas en la parte de atrás del carro, evita mirar a un punto fijo del interior del carro, puesto que provocará que te marees. (Foto: Toyota) / Toyota

Consejos para reducir la cinetosis

Los especialistas recomiendan mantener una postura erguida, mirar hacia adelante y fijar la vista en el horizonte. También puede ayudar imitar de manera sutil los movimientos del conductor, como anticipar las curvas. Lo peor que se puede hacer es leer o usar el teléfono, ya que intensifica la confusión sensorial.

Si el mareo ya apareció, lo ideal es pedir una breve pausa, caminar un poco y, si es posible, tomar el asiento delantero. Esta posición ofrece una mejor perspectiva del camino y reduce los síntomas. En algunos casos, cambiar de lugar con el conductor por unos minutos puede ser aún más efectivo, ya que al manejar los sentidos anticipan todos los movimientos del vehículo.

La importancia de una conducción suave

Para quienes llevan pasajeros propensos a marearse, lo recomendable es conducir con suavidad. Aceleraciones progresivas, frenadas moderadas y curvas tomadas a la velocidad adecuada pueden marcar la diferencia. Una buena metáfora es imaginar que se transporta un vaso lleno de agua sobre el tablero y no debe derramarse ni una gota.

Viajar en auto debería ser una experiencia cómoda. Con algunas precauciones y una conducción responsable, es posible minimizar los efectos de la cinetosis y disfrutar plenamente del camino.