El Volkswagen Amarok se transforma para la aventura off road | FOTOS

Las pick up suelen ser modelos que salen de fábrica con prestaciones suficientes para iniciar una aventura fuera de la ciudad. Sin embargo, existen algunos clientes que exigen características mucho más extremas.

El preparador alemán Delta 4x4 es consciente de esa necesidad, por lo que acaba de presentar una versión especial del Volkswagen Amarok. Se trata de una edición especial de la pick up que lo convierte en un vehículo mucho más resistente.

Las dimensiones del Volkswagen Amarok crecen considerablemente gracias a un nuevo juego de aros KlassikB de 20 pulgadas, además de unas llantas firmadas por Cooper. Esto ayuda a obtener 25 cm de altura libre en relación al suelo.

Pero no solo es cuestión de altura; el Volkswagen Amarok de Delta 4x4 también se caracteriza por su robustez. Así, la pick up adopta un guardabarros más ancho y un paragolpes específico. El precio de ambos elementos es de US$ 2.450 y US$ 1250, respectivamente.

Otro aspecto que resalta es la defensa frontal del todoterreno. Este combina con un par de focos LED adicionales, que se extienden también al techo del Volkswagen Amarok. Estos combinan de manera llamativa con la carrocería en color negro mate y rojo.