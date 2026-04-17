En ese contexto, la Volkswagen Amarok fue sometida a una prueba que buscó ir más allá de los números. El objetivo no fue únicamente alcanzar los 4.600 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de la Viuda, sino evaluar su comportamiento real en condiciones exigentes.

El resultado dejó una conclusión clara: más que llegar, importa cómo lo hace.

Motor y configuración: enfoque en torque y eficiencia

La unidad evaluada está equipada con un motor turbodiésel V6 de 3,0 litros con 258 hp y 580 nm, una configuración que prioriza la entrega de torque a bajas revoluciones.

Este propulsor está asociado a una caja automática Tiptronic de 8 velocidades, que gestiona los cambios de forma progresiva y busca mantener el motor dentro de su rango óptimo de funcionamiento. Un aspecto importante es que la caja es secuencial y cuenta con paddle shifter en el volante.

En conjunto, esta configuración permite que el pick-up entregue potencia de manera constante, sin necesidad de exigir el motor en exceso, algo clave en escenarios de altura.

Mide 5.330 mm de largo, 1.954 mm de ancho y 1.859 mm de alto. Su despeje al suelo es 245 mm y sus aros de aleación son de 20". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Desempeño en altura: respuesta constante

Otro de los aspectos más relevantes durante el ascenso fue la capacidad del motor para mantener un régimen bajo. A lo largo de la subida, el pick-up se desplazó por debajo de las 2.000 rpm, una cifra que en escenarios de altura suele ser difícil de sostener sin sacrificar respuesta.

Esto se tradujo en una conducción más relajada y progresiva. No hubo necesidad de exigir el motor en exceso ni de recurrir constantemente a reducciones agresivas.

Además, en situaciones de sobrepaso, la respuesta fue inmediata. Incluso en tramos donde el oxígeno escasea y el rendimiento suele verse comprometido, la Amarok mantuvo la capacidad de acelerar con holgura.

Este comportamiento resulta clave en rutas de montaña, donde las maniobras deben hacerse con precisión y sin margen de error. Sería un error intentar adelantar y que el vehículo no responda o haga la maniobra de forma muy lenta, ya que cuando se hace debe ser de forma ágil y segura.

En su versión de entrada con 5 hojas de muelle puede cargar hasta 900 kg, mientras que la Extreme hasta 650 kg.. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Consumo de combustible: ciudad, ascenso y descenso

Uno de los puntos más relevantes de la prueba fue el registro de consumo en distintos escenarios.

En Lima, bajo condiciones de tráfico urbano, el Amarok registró un consumo cercano de entre 30 y 38 km/galón, una cifra que se mantiene dentro de lo esperado para un pick-up de estas características.

Durante el ascenso a la Cordillera de la Viuda, el consumo se incrementó, como es habitual en condiciones de mayor exigencia, alcanzando aproximadamente los 35 km/galón.

Los consumos del Amarok en carretera y ciudad, respectivamente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Si bien los carros suelen rendir más en carreteras, en este caso se trató de un ascenso, por ello solo alcanzó 35 km por galón, pero en escenarios costeros podría rendir más. De todos modos, este aumento se mantuvo contenido gracias a la capacidad del motor de trabajar a bajo régimen.

En el descenso, el escenario cambió. La menor exigencia mecánica permitió registrar un consumo más eficiente, cercano a los 50 km/galón, beneficiado por la inercia y el uso controlado del freno motor (por la caja secuencial).

Estos datos reflejan un comportamiento coherente con el tipo de vehículo y evidencian una gestión eficiente del conjunto mecánico.

Tomando en cuenta su tanque de combustible de 80 litros (21 galones), este V6 rinde entre 600 y 1.000 km, siendo una cifra que sorprende bastante. ¿La razón? Estamos ante un rendimiento y autonomía muy similar a pick-ups con motores de cuatro cilindros.

Sensación de manejo: control y previsibilidad

Más allá de los datos técnicos, la experiencia de manejo también jugó un papel importante. Durante el recorrido hacia la Cordillera de la Viuda, el pick-up mostró un comportamiento predecible. La entrega de potencia fue lineal, sin sobresaltos, lo que permitió mantener el control incluso en tramos irregulares.

Esto cobra relevancia si se considera que muchos pick-ups priorizan la fuerza bruta, pero no siempre logran transmitir confianza en escenarios complejos. En este caso, la propuesta apunta a un equilibrio entre potencia y usabilidad.

El control de tracción en tramos de trocha funciono correctamente, evitando subvirajes cuando uno de los neumáticos traseros perdían agarre.

Algo a destacar es que se siente estable. Ingresamos a 100 km/h a algunas curvas semi-cerradas y el no sufrimos ningún subviraje en las ruedas traseras. La fuerza centrífuga impacta claramente, pero no es exagerada y todavía se logra mantener el control.

También ayuda bastante la tracción 4Motion que aportan tracción permanente a las cuatro ruedas, por lo que hay un valor extra de seguridad al tomar las curvas.

El espacio para las plazas traseras, sin salidas de aire y con puertos USB tipo C. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Espacio interior: referencia en uso real

También evaluamos la habitabilidad. Con una referencia de 1,72 metros de altura, el espacio en la segunda fila se mostró adecuado para viajes prolongados. Adelante, ingresamos muy cómodos.

La posición de manejo es cómoda y el habitáculo ofrece una configuración que permite combinar uso laboral y familiar sin mayores limitaciones.

En este punto, la Amarok se mantiene dentro de los estándares del segmento, con un enfoque práctico y versátil. No obstante, existen otros modelos de su segmento con plazas traseras ligeramente más amplias. La diferencia de espacio para las piernas es por centímetros, ya que este tipo de vehículos no se caracteriza por tener la mejor habitabilidad, como si podría ser un SUV o sedán.

En el interior incluye una pantalla de 9", aire acondicionado, mandos al volante, entre otros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Posicionamiento en el mercado

En el mercado peruano, el Volkswagen Amarok compite en el segmento de pick-up medianos directamente con modelos como la Toyota Hilux, Nissan Frontier, Mitsubishi L200, algunos de los referentes históricos del segmento.

Sin embargo, el rival directo de este modelo de Volkswagen es el Ford Ranger 3,0 V6. Ambos son modelos potentes y confiables, aunque tienen enfoques ligeramente distintos. Actualmente, el Ranger V6 tiene un enfoque mixto, para trabajo y uso recreativo, mientras que el público que compra Amarok es mayoritariamente para uso recreativo. Este es un VW que hemos visto múltiples veces en las dunas de Sarapamapa y en otros desiertos.

El tapizado de los asientos es en ecocuero bitono. Los asientos también se pueden ajustar eléctricamente hasta en 12 posiciones. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Conclusiones

Esta prueba nos permitió entender el enfoque del modelo. No se trata únicamente de ofrecer potencia, sino de administrarla de forma eficiente. El hecho de mantener un régimen bajo en altura, responder con solvencia en sobrepasos y registrar consumos diferenciados según el entorno son factores que aportan valor en el uso real. Habíamos escuchado que tenía un consumo eficiente y esta vez lo hemos corroborado.

El ascenso a los 4.600 metros funciona como un escenario exigente que pone a prueba cada componente del vehículo. En este caso, el Amarok no solo cumplió con el objetivo, sino que lo hizo con un desempeño consistente.

Porque en este tipo de pruebas, el dato de altura es solo una parte de la historia. Lo que realmente importa es bajo qué condiciones se alcanza. Y aquí claramente tuvimos un final positivo.