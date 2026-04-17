Por Fernando Roca Canales

Llevar un pick-up a gran altitud no es una hazaña en el papel. Lo que realmente marca la diferencia es cómo responde en ese entorno. La exigencia mecánica, la pérdida de potencia y las condiciones del camino suelen poner en aprietos incluso a modelos con cifras destacadas.

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