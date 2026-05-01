Volkswagen presentó oficialmente el nuevo ID. Polo, la reinterpretación 100% eléctrica de uno de sus modelos más emblemáticos, marcando un paso clave en su estrategia para democratizar la movilidad eléctrica en el segmento compacto.

Lejos de ser un simple city car, la marca alemana lo posiciona como un modelo tecnológico y versátil. Su carta de presentación es una autonomía de hasta 454 kilómetros bajo ciclo WLTP, una cifra que lo coloca entre los referentes de su categoría y que responde directamente al avance de fabricantes chinos en el terreno eléctrico.

Construido sobre la plataforma MEB+, el ID. Polo apuesta por eficiencia y aprovechamiento del espacio. Gracias a su arquitectura eléctrica y tracción delantera, ofrece un habitáculo más amplio que su equivalente a combustión, manteniendo dimensiones compactas propias del segmento.

Compacto pero espacioso: gracias al nuevo concepto de tracción delantera, el ID. Polo ofrece mucho espacio para cinco personas y mayor capacidad de maletero que los vehículos de la clase compacta. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

En el apartado mecánico, estará disponible con tres niveles de potencia —116, 135 y 211 caballos—, todos con tracción delantera y carga rápida de serie. Más adelante se sumará una versión GTI eléctrica, reforzando el enfoque dinámico del modelo.

Especificaciones del Volkswagen ID. Polo. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

Pero el salto más importante está en la tecnología. El ID. Polo incorpora el sistema Connected Travel Assist, que incluye funciones avanzadas como reconocimiento automático de semáforos, además de conducción con un solo pedal y capacidad “vehicle-to-load”, que permite alimentar dispositivos externos como bicicletas eléctricas o equipos electrónicos.

A nivel interior, Volkswagen introduce una nueva generación de cabina digital, con interfaces más intuitivas y controles inspirados en el feedback de los usuarios, buscando equilibrar pantallas y mandos físicos para mejorar la experiencia de manejo.

El interior moderno y funcionamiento intuitivo, incluye un cuadro de instrumentos digital de 26 cm, una pantalla de infoentretenimiento de 33 cm y botones físicos. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

Con este lanzamiento, la firma alemana no solo electrifica un nombre histórico, sino que redefine su entrada al mundo EV: un hatchback accesible, tecnológico y preparado para competir en uno de los segmentos más disputados del mercado global.