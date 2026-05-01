Resumen

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Un nombre conocido, una nueva era: con un diseño atemporalmente claro, un motor eficiente, muchas innovaciones y una excelente relación calidad-precio. (Foto: Volkswagen)
Un nombre conocido, una nueva era: con un diseño atemporalmente claro, un motor eficiente, muchas innovaciones y una excelente relación calidad-precio. (Foto: Volkswagen)
/ Volkswagen
Por Redacción EC

Volkswagen presentó oficialmente el nuevo ID. Polo, la reinterpretación 100% eléctrica de uno de sus modelos más emblemáticos, marcando un paso clave en su estrategia para democratizar la movilidad eléctrica en el segmento compacto.

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