Volkswagen Gol Last Edition: Icónico modelo se despide ofertando sus últimas 1,000 unidades

Un justo homenaje por la despedida del líder del mercado después de 42 años. Entre 1987 y 2013, el Volkswagen Gol fue el automóvil más vendido en Brasil. Y, ahora que se sabe que ya no estará más disponible en el mercado, la filial en el país carioca del fabricante alemán honra al modelo con mil ejemplares de una edición limitada: el Volkswagen Gol Last Edition.

Volkswagen Brasil desarrolló la última versión del Gol. Por ahora, confirmó que los principales cambios serán de diseño, donde destaca el color rojo de la carrocería con acabados negros para accesorios. Sus luces delanteras y traseras están oscurecidas. Y presenta el grabado “Gol Last Edition” en las franjas laterales y la compuerta del baúl.

En el paral trasero se podrá apreciar la leyenda “Designed by Volkswagen Do Brasil. Original Since 1980″. De esta forma se destaca la importancia que el modelo tuvo en el mercado brasileño, aunque llama la atención que la inscripción sea en inglés y no portugués, como apunta el sitio Motorpasion.

Volkswagen Gol Last Edition

La parte mecánica es un misterio por ahora. Se especula que será la misma del modelo que se comercializa en la actualidad. Mientras que el interior fue anunciado como una inspiración de los Gol GT y GTS para las sillas, con telas y colores diferentes combinados, y la marca Gol Last Edition en los respaldares de las sillas.

Volkswagen Brasil destaca también la inclusión de costuras rojas en la tapicería, elementos en imitación de fibra de carbono, acabados color plata, sistema multimedia Composition Touch y la placa con la numeración que indica y confirma que el modelo es parte de una edición limitada.

Volkswagen Gol Last Edition

El fabricante dispuso que durante noviembre seguirá develando aspectos del último Volkswagen Gol. Es cuestión de tener paciencia para conocer las características de su motor y los precios con los que llegará al mercado.