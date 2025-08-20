Volkswagen ha dado un paso más en la digitalización de sus autos con un esquema de suscripción que permite mejorar el rendimiento del ID.3. La propuesta, comparada con un “Netflix automotriz”, abre la posibilidad de añadir 20 kW extra al motor eléctrico del modelo.

La base técnica se remonta a la actualización del ID.3 en mayo de 2025, cuando la versión Pro S (77 kWh) incrementó su potencia de 150 a 170 kW, manteniendo el mismo propulsor APP310 con 310 Nm de par. En algunos mercados, incluso la versión Pro (59 kWh) adoptó de inmediato esa cifra. Sin embargo, en países como Alemania, donde aún se comercializaba con 150 kW, ahora los usuarios podrán desbloquear la potencia superior a través de la tienda digital VW Connect Store.

El servicio está disponible solo para vehículos con software 3.2.1 o superior y se ofrece bajo dos modalidades: un pago único de 629 euros, que mantiene la mejora de forma permanente (incluso al revender el auto), o una suscripción mensual de 18,90 euros, que reduce la potencia nuevamente a 150 kW en caso de cancelarse.

En cuanto a precios de catálogo, no hay variaciones: el ID.3 Pro con batería de 59 kWh parte en 32.925 euros, mientras que el Pro S (77 kWh y 170 kW) cuesta 40.525 euros. La autonomía (434 km WLTP) y la velocidad máxima (160 km/h) no cambian. Solo la aceleración mejora: el Pro actualizado podría acercarse a los 7,1 segundos de 0 a 100 km/h que logra la versión tope, frente a los 7,6 s de serie.

Volkswagen ID.3. (Foto: difusión)

VW aclara que no se requieren trámites adicionales, ya que la homologación contempla el mayor nivel de potencia disponible.

La marca también ofrece otros servicios bajo este modelo de “funciones bajo demanda”: desde navegación por 23 euros/mes, hasta asistentes como el “Light Assist” (4,50 €/mes) o el control crucero adaptativo ACC (9,50 €/mes). Todas estas funciones pueden activarse también mediante pago único, lo que abre nuevas opciones para compradores de segunda mano.

El anuncio, realizado inicialmente para el Reino Unido, generó un intenso debate en redes sociales. El tema no es nuevo: BMW fue criticada por cobrar una suscripción para la calefacción de asientos, Mercedes hizo lo propio con el eje trasero direccional en sus eléctricos y Tesla ya comercializa mejoras de software que desbloquean desde el “Full Self Driving” hasta aumentos de potencia.