Tras la gran aceptación del público peruano desde su lanzamiento en 2021, Volkswagen presenta el Nuevo Taos, con un diseño más robusto y tecnológico que combina confort y seguridad. Esta nueva propuesta refuerza el liderazgo de la marca en el segmento SUV, ofreciendo un vehículo que responde a las demandas de los conductores actuales. x

“El Taos es un modelo clave en la transformación de nuestra línea SUV Volkswagen. Con esta nueva edición, incorporamos avances en diseño, tecnología y seguridad que elevan la experiencia de conducción, sin perder la escencia que ha hecho del Taos un referente en el segmento”, destacó Fabiola Rodríguez, Jefe de Marketing y PR de Volkswagen Perú.

Nuevo Taos: más robusto, tecnológico y moderno

Fabricado en la tecnológica planta de Puebla en México, este facelift del Taos llega con un diseño exterior completamente actualizado, que incorpora nuevos parachoques, parrilla frontal hexagonal y faros Full LED con una distintiva tira de luz LED continua, característica de la identidad visual global de Volkswagen. Los nuevos aros de aleación y el techo panorámico, disponible según la versión, aportan una estética más robusta y elegante.

Al igual que el Tiguan, en el nuevo Taos se incluye un logo trasero iluminado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior, ofrece una atmósfera más moderna y tecnológica, con una pantalla multimedia flotante de 10”, materiales de buena calidad y una distribución enfocada en la comodidad y conectividad de los ocupantes. El VW Digital Cockpit permite al conductor acceder a toda la información del vehículo de forma personalizable e intuitiva, reforzando la sensación de modernidad y control al volante.

El diseño interior del nuevo Taos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El modelo mantiene su conocido motor 1,4 TSI, que entrega 150 HP y 250 Nm de torque, pero ahora acompañado de una nueva transmisión automática de ocho velocidades, que mejora la eficiencia y suavidad en los cambios, optimizando el desempeño tanto en ciudad como en carretera. Su tracción delantera (FWD) garantiza un manejo equilibrado, dinámico y confiable.

VW mantiene el motor de cuatro cilindros turboalimentado de 1,5 TSI, que genera 150 hp y 250 nm. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Uno de los principales avances del nuevo Taos se encuentra en la seguridad y la asistencia al conductor, con la incorporación de una completa gama de sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Entre ellos destacan el Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go, la Asistencia de Carril, la Advertencia de Punto Ciego, elAsistente de Luces, el Freno Post-Colisión y la Cámara de Retroceso, todos orientados a ofrecer una experiencia de conducción más segura y confortable. El Nuevo Taos, al igual que todos los SUV de Volkswagen, cuenta con 5 estrellas de seguridad LatiNCap.

“El consumidor peruano está cada vez más informado y valora la tecnología aplicada a la seguridad y al confort. Por eso, esta nueva propuesta del Taos responde directamente a esas demandas: más conectividad, más asistencia al conductor y un diseño que evoluciona sin perder la identidad de Volkswagen.”, añadió Rodriguez.

El nuevo Taos estará disponible en el país en tres versiones: Trendline, Comfortline, y Highline, todas respaldadas por una garantía de cinco años, muestra del compromiso de Volkswagen con la calidad y la satisfacción de sus clientes.