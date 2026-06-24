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Resumen

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Wang Chuanfu, dueño de BYD. (Foto: Getty Images)
Wang Chuanfu, dueño de BYD. (Foto: Getty Images)
/ Getty Images
Por La Nación de Argentina-GDA

La automotriz china BYD continúa su avanzada global y volvió a fijarse una meta ambiciosa. Su presidente y fundador, Wang Chuanfu, aseguró ante accionistas que la compañía se convertirá en el mayor fabricante de automóviles del mundo en los próximos cinco años, un objetivo que implicaría superar al actual líder global, Toyota.

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