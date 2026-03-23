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Xiaomi vuelve a mover sus fichas: así mejora el SU7, su primer auto eléctrico. (Foro: Xiaomi)
Xiaomi vuelve a mover sus fichas: así mejora el SU7, su primer auto eléctrico. (Foro: Xiaomi)
/ Xiaomi
Por Agencia Europa Press

Xiaomi ha presentado una versión actualizada de su primer carro eléctrico, con mejoras en el hardware y la seguridad, en un intento por mantener su competitividad dos años después de su entrada en el saturado mercado chino de los vehículos eléctricos.

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