Tesla ha acelerado su expansión por Sudamérica. La compañía estadounidense ya cuenta con operaciones oficiales en Chile y Colombia, mientras que en julio de este año concretó su desembarco comercial en Uruguay. Argentina, por su parte, parece ser el siguiente mercado en la mira: la empresa ya tiene una estructura local y avanza en la organización de su operación, aunque todavía no ha anunciado una fecha para comenzar a vender sus vehículos.

¿Y Perú? Por ahora, la llegada de Tesla al mercado nacional no tiene fecha confirmada. El escenario, sin embargo, es distinto al de hace algunos años. La electromovilidad peruana viene creciendo y la oferta de vehículos eléctricos es cada vez mayor, aunque todavía existen condiciones que podrían explicar por qué la firma de Elon Musk no ha dado el siguiente paso.

El primer punto es la infraestructura. Según información difundida en este diario, a agosto de 2026 el Perú contaba con 54 estaciones de carga eléctrica, frente a unas 3.600 estaciones convencionales de gasolina y diésel. La diferencia evidencia el tamaño del desafío para una marca cuya propuesta depende de contar con una red de recarga confiable.

El mercado, sin embargo, sí está avanzando. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 8.285 vehículos electrificados, un crecimiento superior al 86% frente al mismo periodo del año anterior. Dentro de ese grupo hubo 527 vehículos 100% eléctricos.

FILE - This May 12, 2020 file photo photo shows the Tesla plant in Fremont, Calif. Tesla is looking to raise up to $5 billion in capital through a stock offering as the electrical vehicle and solar panel maker seeks to take advantage of strong demand for its products. (AP Photo/Ben Margot, File)

El contraste regional también resulta importante. Tesla tiene actualmente tiendas, centros de servicio y supercargadores en Chile y Colombia, según el directorio oficial de la compañía. En Chile, por ejemplo, la marca dispone de varios puntos de venta y prueba de manejo, mientras que en Colombia ya opera en Bogotá y Medellín.

Uruguay se convirtió en el último mercado sudamericano en recibir oficialmente a Tesla. La compañía inició operaciones con los Model 3 y Model Y, favorecida por un mercado donde los vehículos eléctricos ya tienen una participación relevante. Según EFE, la propia empresa señaló que el nivel de adopción de la movilidad eléctrica y el conocimiento de los usuarios fueron factores considerados para su llegada.

Argentina representa un caso todavía más interesante. Tesla ya constituyó una sociedad local, designó a un responsable para Argentina y Uruguay y firmó con YPF un acuerdo para explorar el desarrollo de infraestructura de carga rápida, almacenamiento energético e innovación. En septiembre, además, directivos de la compañía se reunieron con el presidente Javier Milei mientras la empresa avanza en la organización de su desembarco comercial.

En ese contexto, Perú todavía tendría que cerrar algunas brechas antes de convertirse en el siguiente destino natural. No se trata únicamente de que exista demanda por los autos eléctricos. Tesla necesitaría un mercado con mayor volumen, infraestructura de carga suficiente, condiciones favorables para la importación y una estructura capaz de respaldar la venta y posventa de sus vehículos.

Por ahora, la marca no ha confirmado planes para instalarse en el país. Pero el crecimiento de los electrificados demuestra que el mercado peruano ya está cambiando. La pregunta, entonces, no es solo cuándo llegará Tesla, sino si el Perú estará preparado cuando la compañía decida tocar la puerta.