El mercado de vehículos livianos es constantemente monitoreado por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que cada mes realiza un informe sobre las ventas de todas las marcas que se comercializan en territorio nacional. En esa línea, en Ruedas & Tuercas te contamos cuáles son las 10 más vendidas y cuáles causaron sorpresa por su crecimiento exponencial.

Específicamente, se trata del informe a septiembre de 2025, equivalente al tercer trimestre. En este período, la AAP indica que se vendieron 135.394 vehículos livianos, cifra mayor en 19,8% respecto al mismo período de 2024. Es decir, hubo una evolución o, más bien, recuperación en este segmento del mercado.

De manera general, la gran mayoría de las marcas tuvieron un balance positivo. Sin embargo, algunas aprovecharon mejor que otras la recuperación del mercado para alcanzar el top 10 de las más vendidas.

Por ejemplo, en el primer puesto no hay ninguna sorpresa: Toyota se mantiene firme con 28.320 ventas y una participación de 20,9%. Esto significa que casi 1 de cada 5 vehículos livianos nuevos que se compra es un Toyota. Inclusive, venden el vehículo más vendido en el Perú: nos referimos al popular Hilux.

La novena generación del Toyota Hilux llegó oficialmente a las vitrinas mundiales. (Foto: Toyota) / Toyota

La segunda más vendida es Kia, con 12.778 colocaciones, consolidando su presencia en esa posición, ya que solo el año pasado ocupaba el tercer lugar. Enseguida continúa Hyundai, tras un período complejo. Esta marca vendió 11.877 unidades y, si bien durante muchos años ocupó el segundo lugar, hoy retrocedió un puesto. De todas maneras, tal como ocurre con el resto de las ventas en el ránking, no están tan alejados de su predecesor.

El Kia Tasman durante su presentación en Chile. (Foto: Kia) / Kia

Con el segundo y el tercero se invirtieron las posiciones, y exactamente ocurre lo mismo con los dos siguientes puestos. Changan, que ocupaba el quinto puesto, pasó al cuarto lugar con 8.332 ventas, mientras que Chevrolet se quedó con 6.729 unidades colocadas. Con ello, Changan se convierte en la marca de origen chino más vendida en el Perú.

La sexta posición no sufrió cambios, albergando a DFSK con 5.409 ventas. En este caso, esta firma china ha logrado sostenerse en esta posición, en especial con la venta de sus SUV Glory.

El DFSK E5 llega con una autonomía de hasta 1.000 km y un diseño elegante. (Foto: DFSK) / DFSK

En la séptima posición se encuentra Ford, la cual es una marca que estuvo remando con mucha fuerza desde el año 2024. Antes ocupaba el puesto 13 y, a veces, el 12, pero hoy escaló hasta seis puestos y colocó 5.167 unidades.

En la octava posición se ubica JAC con 5.000 ventas, mientras que, sorpresivamente, Jetour avanzó al puesto nueve con 4.709 unidades colocadas. Geely cierra el top 10 con 4.235 ventas.