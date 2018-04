El Salón de Nueva York reveló varios modelos de las más importantes marcas, pero también se premiaron a otros que destacaron durante el último año en distintos segmentos.

El Comité Organizador está compuesto por más de 80 jueves de Asia, Europa y América del Norte, los cuales evalúan distintos aspectos de los autos nominados y realizan una votación secreta que es avalada por la empresa de contabilidad KPMG.

Así, el jurado elige tres autos finalistas que son distribuidos en seis categorías, siendo una de estas el ganador absoluto o "World Car of the Year 2018". Al igual que el "Car of the Year", galardón que premia al mejor auto en Europa, el Volvo XC60 también se consagró en el Salón de Nueva York, imponiéndose a la Range Rover Velar y a la Mazda CX-5.

Pero, además del premio al mejor auto, también tenemos otras categorías como la del mejor auto de lujo, el mejor deportivo, el mejor diseño, galardón al auto más ecológico y también otra al mejor urbano.

En la siguiente galería, conoce los autos ganadores de cada categoría y a cuáles lograron imponerse. ¿Qué te parece la decisión? ¿Incluirías algún otro modelo?