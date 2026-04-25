“Estamos viendo el futuro”. Sentado en uno de los sillones donde hace solo unos minutos el extravagante mundo del automóvil ha sido testigo del lanzamiento oficial del Omoda C4, la nueva SUV concebida para jóvenes y digitales, para fanáticos de la conectividad, Erik Furugen resume en una frase el espíritu de este evento, el Autoshow Beijing 2026.

Lejos, el ceremonia de gala automotriz más influyente del planeta, donde caminan robots, se ven autos voladores o camionetas pensadas como tanques: más de un millón de espectadores, 370 mil metros cuadrados de espacio y 1451 vehículos que se dejan fotografiar preciosos como novias el día de su boda. Furugen, DIrector Comercial de Omoda Jaecco en Perú, reitera esa frase y sonríe. Como en ciencia ficción, no ha descrito lo que está pasando aquí en China, sino lo que veremos en las pistas de todo el mundo.

Y en el Perú, claro.

Uno de los grandes protagonistas del stand es -decía- la nueva SUV Omoda C4, el principal lanzamiento global de la gama para este 2026. La joya de la corona. ¿Sus principales credenciales? 1. Su diseño futurista, que lo acerca más a un auto deportivo, es un claro mensaje para jóvenes usuarios absolutamente digitales. 2. La marca adelantó que el SUV incorpora la nueva AI Cabin, que permite interacción por voz, entretenimiento avanzado y navegación inteligente: hablarle al auto como en una película. 3. Su mirada sostenible: sistema SHS (Super Hybrid System) es la base de su estrategia de electrificación y ancla en la transición hacia nuevas energías.

Los autos ya no se adquieren solo por el bienestar dentro, sino de la puerta hacia afuera. O como dice el lema 2026 “Lead the Era, Shape an Intelligent Future”. El nuevo SUV Omoda C4 es el nuevo mensajero de la marca para esa paz.

¿Qué otras marcas chinas asisten al evento de este año?

Entre las marcas chinas que están presentes en la edición de este año del Beijing Auto Show se encuentran: Chery, Omoda, Jaecoo, Lepas, iCAAR, EXLANTIS, NIO, Geely, Lynk & Co, Xiaomi, Changan, GWM, BYD, Denza, MG, Xpeng, Leapmotor, Dongfeng, FAW Hongqi, BAIC, SAIC Motor, GAC, Roewe, Wuling, Exeed, Jetour, Yangwang, JAC y Fang Cheng.

Si deseas conocer más sobre el Omoda C4 en Perú y sus diferentes líneas en el país, visita su Instagram oficial a través de este LINK.