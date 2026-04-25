Por Miguel Villegas

“Estamos viendo el futuro”. Sentado en uno de los sillones donde hace solo unos minutos el extravagante mundo del automóvil ha sido testigo del lanzamiento oficial del Omoda C4, la nueva SUV concebida para jóvenes y digitales, para fanáticos de la conectividad, Erik Furugen resume en una frase el espíritu de este evento, el Autoshow Beijing 2026.

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