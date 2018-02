BMW X6 M: brilla en la oscuridad y supera los 300 km/h

BMW suele ser una marca de diseños deportivos, pero no tan llamativos como esta versión del especialista Lumma Design, que puso todo su empeño en una X6 M. Empezando por el color de la carrocería: un potente amarillo fosforescente con negro.

Las modificaciones, sin embargo, no se resumen al color del vehículo. Además, la carrocería es 40 milímetros más ancha que el modelo de serie. A eso hay que sumarle nuevos faldones y parachoques, que hacen del BMW X6 M mucho más robusto. Destacan también los aros de 22 pulgadas, que contrastan por su color negro.



No hay que dejar de lado las tomas de aire en la zona frontal y el cuádruple escape, entre otros detalles estéticos y de rendimiento. Pero, ¿qué más ofrece Lumma en este BMW X6 M? Bueno, el interior no se podía quedar atrás y es tan llamativo en sus colores, como en sus finos acabados en cuero, como puedes ver en las fotos.



BMW X6 M difusión

La mecánica tampoco se ha salvado de las manos de Lumma y el motor 4.4 TwinTurbo de BMW ha tenido cambios en su electrónica y su sistema de sobrealimentación, con lo que ganó 175 caballos de fuerza –alcanza 750-. Con todo ese potencial, los especialistas aseguran que supera los 300 km/h.