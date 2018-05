El Bugatti Chiron número 100 es vendido por más de 3 millones de dólares

El superdeportivo del momento es el Bugatti Chiron. La última noticia que llega desde Molsheim, Francia, indica que la unidad número 100 ha salido de producción hace poco, convirtiéndose en el deseo de varios millonarios alrededor del mundo.

Pero esta unidad no podía esperar mucho hasta tener un dueño. Por ello, un cliente proveniente de península arábiga no dudó en desembolsar unos US$ 3.3 millones para llevarse a casa este ejemplar del Bugatti Chiron.

En cuanto a sus detalles, cabe señalar que la carrocería del Chiron número 100 está fabricada en fibra de carbono de tono azul oscuro y acabado mate. La línea que recorre sus laterales han sido pintadas de rojo italiano y los aros son de color negro mate. Al interior, por su parte, resalta la presencia de un cuero en color rojo.

Para la entrega de esta unidad se realizó un evento especial del que participó Stephan Winkelmann, presidente de Bugatti. La compañía asegura encontrarse en un buen ritmo de producción, pues cada año salen de fábrica 70 unidades de Chiron.