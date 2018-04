Nos encontramos frente al auto con cámara más veloz del mundo. Una publicación en Instagram del equipo de Incline Dynamic Outlet nos muestra cómo modificaron a un Lamborghini Huracán para cumplir esta tarea llena de adrenalina.

No se trata de una pequeña GoPro, sino de una verdadera cámara con estabilizador giroscópico y brazo motorizado. Solo esta herramienta audiovisual tiene un precio que supera los US$ 600 mil. A esto debemos sumarle el los casi US$ 250 mil que cuesta el superdeportivo con motor V10 de 5.2 L y 600 HP.

En la industria cinematográfica es necesario apelar a autos rápidos para realizar tomas en movimiento a altas velocidades. Sin embargo, los ‘camera-car’ más populares suelen ser de modelos como el Porsche Cayenne, Mercedes-AMG ML o hasta un Porsche Panamera. Por ello, esta imagen de Instagram del Lamborghini Huracán ha sorprendido a más de uno.

Cabe precisar que el equipo de Incline Dynamic Outlet es un especialista encargado de grabar tomas que requieren todo tipo de vehículos. Lo hacen desde helicópteros, barcos, avionetas y distintos todoterrenos. Ahora aumentarán su portafolio de tomas gracias a este costoso Lamborghini Huracán totalmente modificado.