Canadá: Se cambia de sexo para que le salga más barato el seguro del auto 

Ya se han visto casos de personas que utilizan una serie de artimañas para pagar menos sus seguros, pero nunca habíamos escuchado un caso como este que llega de Alberta, Canadá.

Se trata de un ciudadano de 23 años que no tuvo mejor idea que cambiarse de sexo para pagar menos en el seguro de su nuevo auto, un Chevrolet Cruze.



Resulta que el joven descubrió que le salía más cara la cobertura de su auto por ser hombre. Así tendría que pagar anualmente 4.500 dólares canadienses (US$ 3.460), contra los 3.400 que cuesta el seguro para una mujer (US$ 2.615).



Así, al parecerle injusta esta diferencia en cuanto a los pagos decidió ponerse a investigar y descubrió que mediante un trámite burocrático podía cambiar su identificación de hombre a mujer.



Sí, mediante un trámite, no fue necesario que pase por el quirófano. En Canadá uno puede hacer una serie de trámites y finalmente un médico te dará un certificado con tu nuevo género. Con esto pudo cambiar sus datos en su partida de nacimiento y licencia de conducir con lo que pudo cumplir su objetivo.