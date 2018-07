Carlex Design presenta una edición de lujo del Mercedes Clase X

Las pick ups son vehículos cuya esencia le permite realizar un trabajo duro, por lo que el lujo parece no ser una prioridad para ellas. Sin embargo, el preparador en base en Polonia Carlex Design nos demuestra lo contrario con esta versión del Mercedes Clase X.

La pintura en color Porcelain White combinada con un Brown Chocolat es el primer detalle que llama la atención en esta versión especial del Mercedes Clase X. Así, la pick up adquiere una pintura bitono, tal como lucen los modelos de Rolls-Royce.

El Mercedes Clase X de Carlex Design cuenta con un kit de carrocería creado en fibra de carbono. Este incluye un nuevo parachoques, pasos de ruedas más anchos, salidas de escape deportivas y una imagen posterior mucho más robusta.

Por otro lado, el preparador también ha tomado algunos elementos pertenecientes a otros modelos de Mercedes. Así, por ejemplo, observamos una parrilla frontal o las llantas que llevan los Mercedes-Maybach S 650 Cabrio.

El interior del Mercedes Clase X también sorprende por el lujo y confort. Así, encontramos un tapiz en cuerpo Nappa Porzellan de Maybach que se extiende por los asientos (Recaro Sportsfer), salpicadero y volante, los cuales se combinan con detalles en madera noble y Alcantara.

Aún no existen detalles exactos acerca del apartado mecánico que llevará este Mercedes Clase X by Carlex Design. Sin embargo, sabemos que este proyecto de lujo tendrá un precio de US$ 123 mil.