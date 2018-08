Modo carrera: Las bellas chicas Yokohama | VIDEO

Melanie Bauer

En la Fórmula 1 y en algunos países prohíben a las anfitrionas ¿Tú ves algo de malo?

No veo ningún problema en que una anfitriona represente una marca. Es un trabajo como cualquier otro.



A los hombres que silban o les dicen cosas a las chicas ¿Cómo se les cambia?

Es mejor pensar en los niños y darles educación. Los padres influyen y también el colegio. En casa debemos reforzar el respeto. Yo tengo un hijo y con todos los casos de maltrato que se ven en las noticias, le refuerzo el respeto a la mujer.



¿Qué es lo mejor de este trabajo?

Me siento muy identificado con Yokohama. Trabajamos juntos desde hace mucho, conozco a todos, mis compañeras son amigas de años, es una marca premium y estoy contenta de representarla.



¿Qué tal vas con los autos? Imagino que manejas…

Solo automático, pero tramos cortos, le agarre miedo cuando aprendí.



¿Paso algo?

Mi esposo me aconsejo no abrirme demasiado a la hora de voltear y, por pegarme mucho, me termine subiendo a la vereda. Casi atropello a una señora. Lógicamente, se puso a gritar y desde ahí me asusté.

¿Crees que los hombres manejan mejor que las mujeres?

Para serte sincera, sí. Las mujeres son muy despistadas. Algunas mientras manejan están maquillándose o con el celular.



Elige un auto

Me gustan las camionetas guerreras, como la Jeep Wrangler.

Y una canción cuando estas yendo de paseo…

Bomba para fincar de Vico C, en especial cuando voy a la playa



¿Quién es el mejor piloto peruano?

Pienso en dos: Christian Kobashigawa y Verónica Peyón



Cuando estabas soltera, ¿algún piloto te dio un piropo?

No, todos son muy cordiales.



Adrianimar Artiles

En el Perú aún hay anfitrionas en las carreras, pero en la Fórmula 1 están prohibidas ¿Qué opinas?

Cada quien es libre de tomar sus decisiones. Pero no me parece mal (ser anfiotriona). La mayoría somos profesionales y es un trabajo honesto.



¿Qué se debe hacer en el Perú para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres?

El machismo surge porque el hombre se cree superior. Físicamente, la mujer tiene menos masa muscular pero en cuanto al intelecto lo iguala o supera. Se debe inculcar valores a los niños, empezando en casa por las madres, que muchas veces son machistas.



¿Qué es lo mejor de las carreras?

Me encanta conocer gente, interactuar con el público. Ya llevo tiempo trabajando con Yokohama, una marca top en llantas.



Y que tal eres al volante ¿Qué nota te pondrías del 1 al 10?

Manejo bastante bien y me gusta. Me pongo un ocho. En Venezuela llevaba tiempo manejando, allá se respeta más. Acá son muy ofensivos para manejar, yo ando a la defensiva.



Existe el prejuicio de que los hombres manejan mejor que las mujeres ¿Tú qué crees?

Para mi es igual, también hay muchos hombres que manejan distraídos y cometen errores.



¿Cuál es tu modelo de auto ideal?

El Toyota Autana, porque en Venezuela me gustaba hacer off road. Es ideal para la aventura.



Una anécdota manejando

A los 13 años, cuando maneje por primera vez, me equivoque y el auto retrocedió Casi caigo a un barranco.



Y en el auto escuchas…

Cualquier canción de Avicii.



Fátima Chocano

En algunos países prohíben a las anfitrionas en las carreras, pues creen que es un trabajo que cosifica a la mujer. ¿Tú qué opinas?

Cada una sabe lo que vale. Es verdad que muchos hombres piensan que la mujer es un objeto y que tienen el derecho de silbarle porque está vestida con una faldita. En este trabajo estamos promocionando a una marca. No hay nada de malo.



¿Cómo cambiamos ese machismo que tanto mal le hace a la sociedad?

Hay que educar a los niños. No vamos a cambiar a un adulto, pero si a un pequeño con la educación que se le da en el colegio y en la familia.



¿Qué es lo mejor de ser anfitriona?

Es un apoyo para nuestros gastos. Me encanta trabajar con Yokohama porque es una marca seria, de las mejores en su rubro.



¿Sabes manejar?

Sí, pero me falta aprender a estacionar



¿Crees que los hombres manejan mejor que las mujeres?

No hay diferencia, Ambos manejan igual, aunque la mujer es más temerosa a la hora de meter el carro. El hombre tiene más experiencia porque aprende desde más joven.



¿El auto de tus sueños?

Un Audi TT.



Alguna anécdota mientras aprendías a manejar…

Mi novio me estaba enseñando a manejar y revente las dos llantas de la derecha porque me subí a una berma (risas).



Una canción en el auto…

Me gusta Ha*Ash, pero no tengo una canción específica.



¿Algún piloto te ha dicho un piropo?

No, todos han sido muy respetuosos.