Cars: El Rayo McQueen se enfrentó a The Stig

No es necesario ser un niño para que te hayan gustado las películas de Cars. Sabiendo esto a cualquiera le va a emocionar una carrera entre su protagonista, el gran Rayo McQueen y nada menos que “The Stig”, el conductor enmascarado de Top Gear. Más aún si esta es en una versión de Lego.

En el simpático corto animado se ve como McQueen junto a los personajes Mate y Cruz Ramírez llegan al circuito de Top Gear en Dunsfold (Inglaterra) donde se encuentran con una versión particular de The Stig, hecha como un auto de Lego.



Claro está que el encuentro termina en una espectacular carrera entre el Rayo McQueen, The Stig y Cruz Ramírez con un final que es mejor que lo veas tú mismo.