La era de la aventura está siendo reemplazada por el reino de la realidad en las exhibiciones automotrices en el Consumer Electronics Show (CES) anual en Las Vegas, un espectacular vuelo de fantasía que promete.

Pero ahora, cuando la feria se inaugure el 5 de enero, CES destacará las tecnologías de transporte que están aquí y ahora, como los tractores autónomos y los autos eléctricos. Después del colapso de alto perfil de Argo AI en octubre, la antigua unidad de conducción autónoma de Ford Motor Co. y Volkswagen AG , la moneda del reino en el CES de este año es la ganancia, no el potencial. Tanto las empresas automotrices como las nuevas empresas mostrarán las tecnologías que esperan que brinden un retorno de la inversión a corto plazo, no en un futuro nebuloso que quizás nunca llegue.

El espectáculo aún estará repleto de productos que intentan proporcionar dinamismo. Al menos 274 expositores de automóviles y movilidad cubrirán más de 400.000 pies cuadrados, lo que equivale a siete campos de fútbol, un aumento del 70% en el espacio de piso con respecto a los niveles deprimidos por la pandemia del año pasado, según el Asociación de Tecnología del Consumidor que organiza el espectáculo.

Pero la practicidad y las ganancias serán las palabras de moda en un CES más sobrio.

“No hay duda de que ha habido un cambio”, dijo Gary Shapiro, presidente de la CTA, en una entrevista. “La administración Biden se ha centrado más en los vehículos eléctricos que en los autónomos”.

Y los expositores de transporte están haciendo lo mismo. Habrá un concepto de camioneta eléctrica Ram de Stellantis NV que se enfrentará a la F-150 Lightning de Ford, la R1T de Rivian y la próxima CyberTruck de Tesla Inc. La startup de camiones eléctricos Lordstown Motors mostrará su camioneta enchufable Endurance . BMW mostrará un prototipo de automóvil de servicios digitales. General Motors Co. , Mercedes-Benz y Volvo también están programados para promocionar nuevos vehículos eléctricos.

RAM Revolution / RAM

En cuanto a la autonomía, en lugar de paseos en robots destinados a llevarnos a cualquier parte, es probable que la estrella del espectáculo sea la conducción autónoma de John Deere.

“Es realismo sexy”, Gary Silberg, socio global y jefe de la práctica automotriz de la consultora KPMG. “Hay grandes juguetes por ahí y va a ser increíble, pero tenemos que ser realistas acerca de cómo vamos a usarlos”.

Impulsar el pragmatismo es la montaña de dinero que los fabricantes de automóviles se han comprometido a enfrentar a Tesla en el mercado emergente de vehículos eléctricos. KPMG estima que los fabricantes de automóviles mundiales están apostando medio billón de dólares a los vehículos eléctricos. Con esa cantidad de dinero en juego, no hay muchas ganas de invertir miles de millones en vehículos autónomos cada año con pocas esperanzas de que regresen pronto.

“La gente se está dando cuenta de que el mercado para la adopción a gran escala de vehículos autónomos todavía está a unos años de distancia porque la tecnología no está lo suficientemente madura”, Sam Abuelsamid, analista principal de movilidad eléctrica de la consultora Guidehouse Insights. “Es casi seguro que las ganancias no estarán allí en esta década”.

Los ejecutivos automotrices incluso están reduciendo las expectativas sobre los vehículos eléctricos después de enfrentar la realidad de la escasez de baterías y el aumento de los costos de las materias primas.

Una nueva encuesta de KPMG de 500 ejecutivos automotrices globales encontró que ahora esperan que poco más de un tercio de las ventas globales de automóviles sean eléctricas para 2030, frente a casi dos tercios el año anterior. Y un tercio de los líderes automotrices no ven que los vehículos autónomos estén disponibles comercialmente en esta década.

Con tanto dinero para gastar, los ejecutivos automotrices están invirtiendo recursos en vehículos eléctricos a expensas de los vehículos autónomos. Alrededor del 64% de los ejecutivos automotrices de EE. UU. dijeron que es muy probable o extremadamente probable que vendan partes no estratégicas de su negocio en los próximos años para ayudar a pagar las inversiones en vehículos eléctricos.

“Cuando hicimos estas mismas preguntas el año pasado, todo eran arcoíris y mariposas”, dijo Silberg de KPMG. “Pero ahora ya no es teórico y ves este realismo”.

El dinero privado también se está volviendo real. Los días de deslumbrar a los capitalistas de riesgo con mucho dinero con su exhibición en el CES han terminado, dijo Abuelsamid.

“Estamos más allá de la etapa en la que es fácil conseguir dinero de capital de riesgo”, dijo. “La comunidad inversora ha decidido ‘no vamos a poner más dinero en’” coches autónomos “‘porque no lo vemos como un negocio de crecimiento a corto plazo’”.

Retorno más rápido

Los fabricantes de automóviles han comenzado a redistribuir el capital que gastaron en la investigación de conducción autónoma en funciones automatizadas que prometen un retorno más rápido. Después de tomar una amortización de US$2,7 billones por el cierre de Argo, Ford está cambiando su enfoque a características semiautónomas, como su sistema de conducción manos libres Blue Cruise, que los compradores de automóviles están dispuestos a pagar en este momento.

Los fabricantes de automóviles “se preguntan: ‘¿dónde podemos obtener ganancias?’”, dijo Abuelsamid. Con sistemas que permiten a los conductores quitar las manos del volante en la carretera, “saben que pueden vender eso y que el costo de desarrollarlo es mucho más modesto” que los autos totalmente autónomos.

Los fabricantes de automóviles ahora están mirando hacia adentro y tratando de revolucionar la cabina con tecnología que los conductores pueden descargar al módem de su automóvil. Los fabricantes de automóviles buscan ofrecer un menú a la carta de funciones, como actualizaciones de potencia y sistemas de juego en el tablero. Dicen que tales características podrían generar márgenes de dos dígitos de dos dígitos .

Stellantis y el gigante del comercio electrónico Amazon.com Inc. tendrán exhibiciones en CES que mostrarán cómo los autos conectados transformarán la experiencia en el vehículo. Volvo y el fabricante de chips Qualcomm Inc. mostrarán de forma conjunta cómo están revolucionando la cabina con sistemas de seguridad e información y entretenimiento.

Muchos de los cambios que se produjeron en los interiores de los automóviles comenzaron como tecnología probada en prototipos de automóviles totalmente autónomos, como sensores que detectan a los ocupantes de un vehículo.

“El gran paso”, dijo Abuelsamid, “es que muchas de las tecnologías que hemos estado viendo en la feria a lo largo de los años ahora están migrando a áreas que se están convirtiendo en productos reales que se lanzarán en los próximos dos años”.