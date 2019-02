City cars: ¿Por qué apostar por un auto compacto?

¿Estás cansado del congestionado tráfico de Lima? ¿Te es complicado encontrar un espacio donde estacionarte? ¿Eres soltero o recién empezaste a formar una familia? Si todas las respuestas fueron afirmativas, entonces tenemos el auto ideal para ti. Sí, el segmento A, de automóviles compactos, también conocidos como city cars.

CUALIDADES PROPIAS

Los city cars son un subsegmento dentro de los hatchbacks. Es decir, tienen dicha carrocería pero son de menor tamaño. Así, podemos identificarlos como modelos ideales para cuatro pasajeros, donde si bien es cierto que su fila posterior no será la más espaciosa, las marcas se las han ingeniado para llevar los ejes al extramo y así no reducir la comodidad de los ocupantes. Claro, el espacio de maletera es reducido, aunque, como sucede en todo hatchback, si no usa la fila posterior, esta se puede abatir generando mayor espacio de carga.



Pero sin duda la característica principal de un auto compacto está en su comodidad para estacionarse. No solo la maniobra será fácil, incluso para un conductor inexperto, sino que su pequeño tamaño le permitirá dejarlo donde otros autos no caben.

Al tratarse de autos ligeros tampoco es necesario contar con motores grandes. Existen opciones que van desde 1.0 litros (o menos) hasta 1.4 litros con un consumo reducido, lo cual también es de destacar. Y atención, que hablar de autos compactos no es sinónimo de equipamiento inferior.

Así lucen los city cars de la marca española Seat. difusión

‘BOOM MUNDIAL’

A lo largo de los años, los compactos han tenido mayor popularidad en Europa y Asia por lo agostas que son sus calles. Su reducido tamaño les permite tomar caminos estrechos sin problemas y estacionarse donde otros no pueden.



Sin embargo, durante los últimos años, los mercados nuestra región han empezado a valorar más este tipo de vehículos. Entre los principales motivos se encuentra el congestionamiento vehicular y su bajo consumo.

En Europa, los city cars han sido modelos de autos muy demandados durante los últimos años. difusión

DISTINTAS OPCIONES

En los últimos lanzamientos de dicho segmento hemos notado que las marcas no escatiman en brindar detalles que antes solo veíamos en autos grandes. Así que ya sabes, no siempre el modelo más grande será el más cómodo.



El mercado peruano también ofrece una amplia variedad de modelo que forman parte del segmento city cars. Así, por ejemplo, modelos como el Audi A1 Sportback o el MINI Cooper 3P se presentan con grandes alternativas pertenecientes al segmento premium.

Por otro lado, también existen propuestas más accesibles y que suelen primar en nuestras calles. Entre ellos encontramos al Hyundai Grand i10, Nissan March, Kia Picanto, Suzuki Swift, Chevrolet Spark GT, Mitsubishi Mirage, Volkswagen Up, entre otros.