¿Comprarías un auto equipado con una turbina de avión Rolls-Royce?

Cada cierto tiempo es común encontrar algún extraño vehículo que alguien trata de vender. Esta vez nos hemos cruzado con un MG ZT algo peculiar. Se trata de un auto modificado y equipado de una turbina Rolls-Royce.

En principio, es necesario señalar que el MG ZT es un modelo sedán de cuatro puertas. Sin embargo, la unidad ofrecida ha sido modificada hasta ser convertida en una pick up. Y, con tanto espacio, el dueño de este auto no tuvo mejor idea que colocar una pesada turbina en la tolva.



Tras la modificación, la turbina Rolls-Royce alcanza una potencia máxima de 500 caballos a 35 mil revoluciones por minuto. De este modo, el MG ZT no tendría nada que envidiarles a los potentes modelos de las marcas Premium.



auto Rolls-Royce difusión

Pero no todo termina ahí. El conductor también podrá utilizar de manera independiente el motor V6 de 2.5 litros del auto, el cual desarrolla 187 HP 24.9 kg.m. Quizás ello terminó por convencer a un hombre inglés que pagó US$ 10 mil por llevárselo a casa.