Conductor aprende a hacer drifting en un Lamborghini Diablo

Practicar drifting debe ser uno de los deportes más divertidos dentro del automovilismo. Sin embargo, dominarlo no es nada sencillo, por lo que tener un auto maniobrable y mucha práctica es el primer gran paso para lograr el objetivo.

Un novato conductor alemán parece no haberlo entendido así y decidió lanzarse a hacer drifting con su Lamborghini Diablo. Se trata de un superdeportivo equipado de un motor V12 de 5.7 litros y 485 HP. ¡Una locura!



El dueño de este auto de lujo decidió sacar su auto de lujo y llevarlo al Petrolhead Spring Event en el aeropuerto de Weeze, Alemania. A pesar de no tener experiencia en el drifting, el conductor no dudó en poner a prueba su Lamborghini Diablo en un circuito controlado.



A pesar de no haber deslumbrado a los asistentes por sus vastas habilidades, el dueño del Lamborghini Diablo pudo volver a casa con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo. Y lo mejor es que fue en un lugar seguro y no puso en peligro a los demás.