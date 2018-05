Marc Márquez ganó el GP de Jerez, cuarta fecha del MotoGP, pero esto se debió en parte a que aprovechó un choque múltiple protagonizado por sus más cercanos perseguidores: Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

En la vuelta 18, Andrea Dovizioso adelantó a Jorge Lorenzo, quien iba segundo. Sin embargo, el español recuperó la posición por dentro, pero se encontró con Pedrosa, quien salió volando por los aires.

"A duras penas pude levantarme y salir de la pista. Todo ha sido consecuencia de la carrera, no pude ver a Jorge, estaba en el lado derecho de la moto. Desafortunadamente caímos los tres y me llevé la peor parte físicamente, pero también me sabe mal por ellos porque estaban haciendo una buena carrera", dijo Pedrosa, quien evitó pedir una sanción para su compatriota.

Sin embargo, Andrea Dovizioso también culpó, además de Lorenzo, a Pedrosa.

"Es un incidente de carrera, pero me voy a casa sin 20 puntos. Bajo mi punto de vista, la culpa es un poco de ambos pilotos porque Dani estaba por dentro y podía gestionar mejor la situación, ya que veía y podía decidir si entraba o no. Creo que es quien tiene más parte de la culpa", indicó Dovizioso.

Lo cierto es que los tres no pudieron terminar la carrera y Marc Márquez se llevó el GP de Jerez, seguido por Johann Zarco y Andrea Iannone. Para ti, ¿quién tuvo la culpa?