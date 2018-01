El Dakar guarda mil y un anécdotas. Una de esas es cómo inició la amistad del piloto español Jesús Calleja con el catarí Nasser Al-Attiyah.

Hace unos años, Nasser tuvo problemas en el desierto de Abu Dabi. Se atolló, no podía salir y nadie parecía querer ayudarlo. Hasta que, puede sonar irónico, pero apareció Jesús.

Según cuenta a Marca, se lo encontró con el auto destrozado y se sacrificó para poder ayudar al catarí. "Ese día iba en buena posición. Perdí horas, pero remolcamos a Nasser y lo saqué del lío", dijo.

El piloto catarí era consciente de que el español había sacrificado una carrera por ayudarlo, así que enseguida le dijo: "yo te voy a ayudar a pagar el Dakar".

Jesús no pensaba correr el Dakar, pero Nasser lo convenció y le dijo que iba a apoyarlo con los gastos de inscripción de la competencia. "Tengo que proteger a quien me ayuda, me toca estar con él", dijo Callejas a Marca.

Todo sonaba muy bonito al principio y Jesús no le creyó. Sin embargo, volvió a encontrarse con Nasser en el Rally Marruecos y le preguntó si era verdad. "Yo siempre cumplo mis promesas", dijo el cataría. Y al día siguiente, el español tenía el dinero en su cuenta bancaria.

Así que ya saben, si ven que Nasser tiene problemas y lo ayudan, además de hacer su buena acción del día podrían tener una buena recompensa.