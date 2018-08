Dubái: Turista alquila un Lamborghini Huracán y es multado 33 veces

Manejar un superdeportivo requiere de gran responsabilidad. Un turista británico llegó hasta una agencia de alquiler de autos en Dubái para rentar un Lamborghini Huracán. Luego de conducirlo por unas horas, el hombre había cometido un inesperado número de infracciones de tránsito.

El medio local The National señala que el hombre tan solo condujo el auto por cuatro horas. A pesar de ello, el turista de 25 años logró quebrantar en 33 ocasiones el límite de velocidad, acumulando un total de 175 mil dírhams (US$ 47.623) en multas.



Como era de esperarse, las sanciones llegaron a la empresa de alquiler, por lo que el joven conductor no tuvo reparos en conducir el Lamborghini Huracán a velocidades registradas de entre 126 km/h a 230 km/h. Los horarios indican que se desplazó entre las 2.31 y 6:26 de la mañana.



Una vez que recibió los tickets de tránsito, la empresa Saeed Ali Rent intentó obligar al joven turista a pagar por ellas, pero él se negó. Por el contrario, el hombre logró salir del territorio de Dubái sin ningún problema, pues las leyes del emirato así lo permiten.



A pesar de acumular sanciones por más de US$ 47 mil, el turista logró dejar el emirato sin pagarlas. (Foto: Lamborghini). difusión

Recordemos que el Lamborghini Huracán es un superdeportivo italiano equipado de un potente motor V10 de 5.2 L que desarrolla 610 caballos. Por ello, conducir un vehículo con dichas prestaciones requiere de un alto nivel de responsabilidad.