Fernanda Kanno muestra cómo se corre el Dakar 2018 durante la madrugada [VIDEO]

El Dakar 2018 no es una carrera para los débiles y Fernanda Kanno lo sabe. La piloto peruana la pasó mal en el desierto de San Juan de Marcona durante la cuarta etapa, tardando más de lo planeado para completar el recorrido.

Cayó la noche y varios pilotos aún no habían llegado a la meta. Una de ellas era Fernanda Kanno y los seguidores del Dakar 2018 empezaron a mostrar su preocupación en redes sociales. Sin embargo, pasadas las 3:00 a.m. compartió un video en su Facebook grabado por ella misma en plena competencia.



“Gracias por su preocupación. Hemos tenido un día durísimo, con la camioneta muy golpeada. Estamos con otras camionetas de carrera tratando de salir del desierto para terminar el especial y partir mañana al quinto día. No nos rendiremos”, se le escucha decir Fernanda Kanno en el video.



En el video se muestra la poca visibilidad con la que Fernanda Kanno debía completar la cuarta etapa el Dakar 2018. Felizmente así lo logró, y hoy por la mañana enrumbó a Arequipa por la quinta etapa. ¡A darle con todo, guerrera!