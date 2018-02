El Ferrari 812 Superfast se potencia y adquiere un ‘look’ más deportivo

Ferrari es, en definitiva, una de las máximas expresiones de la deportividad plasmadas en un auto. Y un ejemplo de ello es el nuevo Ferrari 812 Superfast, un Gran Turismo que siempre hará voltear las miradas.

Pero también sabemos que para algunas personas nunca es suficiente la potencia con la que llegan los vehículos de producción. Por ello, Wheelsandmore ha preparado una versión más extrema del Ferrari 812 Superfast.



Los especialistas Wheelsandmore le dieron un retoque a este auto que va más allá de lo estético. El Ferrari 812 Superfast con motor V12 de 6.5 L ahora cuenta con una potencia de 808 HP y 74.7 kg.m de torque.



Ferrari 812 Superfast by Wheelsandmore difusión

Pero el trabajo no quedó ahí. La suspensión de este Ferrari también fue modificada, adquiriendo un kit más deportivo en los muelles, con lo que la carrocería ahora se ubica 30 mm más cerca al piso. Cabe señalar que aún se mantiene su sistema de levantamiento hidráulico.



Además de ello, Wheelsandmore también ha creado una línea de aros especialmente para el Ferrari 812 Superfast. Así, el cliente podrá escoger entre los FIWE de 21 pulgadas a US$ 15.479 o unos 6Sporz por US$ 13.320.