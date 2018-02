Nadie puede negar el talento de Floyd Mayweather dentro de un ring de box. Sus constantes victorias y admirable récord (50-0) lo llevó a construir un imperio donde el dinero parece no ser un problema.



Por estos días, el peleador norteamericano acaba de cumplir 41 años de edad y lo celebró como solo Floyd Mayweather podría hacerlo, con una fiesta llena de lujo. Y una de las sorpresas de la noche fue el auto-regalo que se dio el boxeador: un Rolls-Royce Phantom 2018.



Pero eso no es todo. Mayweather compartió en sus redes sociales una galería de fotos con un jet privado que lleva el logo de ‘The Money Team’, empresa que él mismo preside. Así, el boxeador ostenta frente al mundo su nueva adquisición para movilizarse por largos trayectos.



También trascendió en la prensa norteamericana que Mayweather completó sus auto-regalos con un Bugatti. Sin embargo, aún no se ha confirmado qué modelo sería o cuánto podría haber gastado por él. Lo cierto es que los lujos de ‘Money’ no dejan de sorprender a sus seguidores.