Ford F-150 Raptor al estilo de un auto de circuito

El Ford F-150 Raptor es una de las pick-up más exitosas y populares de la marca americana. Y varios preparadores, como Hennessey, han hecho modificaciones para que sus prestaciones off road sean mucho más poderosas.

No es el caso de la compañía especializada en los kits Rocket Bunny, Tra Kyoto. Estos japoneses, por el contrario, han decidido darle un aspecto completamente distinto a la Raptor. Sí, porque como puedes ver en las fotos, destaca un kit de carrocería con aletas ensanchadas y atornilladas, un parachoques modificado y una suspensión rebajada, que disminuye notablemente su altura.



Lo curioso, pese al look de un auto de circuito, es que las llantas son súper anchas y con la cocada propia de un vehículo off road. El motor sigue siendo el mismo: Ecobost V6 de 3.5 litros con 450 caballos y una caja de cambios automática de 10 velocidades que vienen en el modelo original. Si te das una vuelta por Japón, podrás ver esta Raptor en el Salón de Tokio desde el 12 de enero.