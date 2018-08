Fórmula 1: Carlos Sainz Jr. reemplazará a Fernando Alonso

McLaren ha anunciado que Carlos Sainz Jr. será su nuevo piloto en la temporada 2019, en reemplazo de su compatriota Fernando Alonso, la leyenda de la Fórmula 1 que anunció su retiro de la categoría máxima el pasado martes.

Sainz afrontará en el equipo de Woking su quinta temporada en la F1, este año Red Bull ya no lo tenía en sus planes por lo que será la primera temporada donde el español será libre y ya no estará cubierto por el manto de Helmut Marko, ya que incluso en 2018 por más que estaba en Renault seguía siendo un piloto cedido por Red Bull Junior Team.



Por ahora Sainz corre con toda la responsabilidad de sustituir a un piloto de la talla de Alonso, además del peso de ser parte de un equipo con tanta historia como McLaren. Eso sí, el presente del equipo inglés no es el mejor y el nivel de sus autos está por debajo de lo que ha estado acostumbrado Sainz así que grandes resultados tampoco se pueden esperar.



Carlos Sainz junto a su ídolo Fernando Alonso. difusión

De todas formas es un paso importante en la carrera de Sainz para consolidarse como un piloto importante de la Fórmula 1. Recordemos que en sus temporadas anteriores no ha desentonado. Su mejor posición fue un cuarto puesto con Toro Rosso en el GP de Singapur del 2017, mientras que este año con Renault acabó quinto en Azerbaiyán.