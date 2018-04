Haojue es la nueva marca de motos representada por Derco en Perú

Derco Motos, división de la multinacional Derco en Perú, presentó de manera oficial a su nueva marca de motos, la china Haojue, que está en el mercado peruano desde el año 2015.

De acuerdo a una nota de prensa, esta es parte del Haojue Holdings, división de la gigante Jiangmen Dachangjiang Group Co. que también fabrica motos de la marca Suzuki mediante una alianza denominada Changzhou Haojue Suzuki Motorcycle Co., Ltd.

“Este ingreso permitirá ofrecer a nuestros clientes una oferta variada de productos para diferentes segmentos, tanto como urbano, off road y deportivo con el soporte de calidad y eficiencia que brinda el Grupo Derco en todo el país”, expresó Titto Torrejón, gerente de Derco Motos.

En este lanzamiento de la marca, Haojue lanza tres modelos destinados al segmento de baja cilindrada, pero de estilos diferentes: la pistera HJ 110-2 (110 cc), la scooter VS 125 y la de diseño deportivo KA 150 (149 cc).

La KA 150 (149 cc) es la unidad de estilo más deportivo que ha lanzado Haojue en Perú. Difusión

El comunicado de prensa destaca la exportación de Haojue a más de 80 países, así como su décimo segunda calificación anual de cinco estrellas en satisfacción del cliente en China.