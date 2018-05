Zahara Sedighi es una mujer de Irán que tuvo polio de niña, enfermedad que le impidió caminar, así que se moviliza en una silla de ruedas. Sin embargo, la mujer no puede usar el transporte público por las dificultades que se le presentan, así que tomó cartas en el asunto.

"No puedo usar autobús, no puedo encontrar un taxi. No hay otro medio de transporte para personas discapacitadas en la sociedad", señaló en una entrevista a Euronews.

Así, creó su propio medio de transporte: una moto en la que cabe su silla de ruedas. Sí, así como lo lees. El medio de transporte de Zahara está construido con dos mitades de motos unidas a una plataforma. Esta tiene su propia rampa de acceso, así que ingresar no es un problema.

Sin embargo, Zahara no tiene una licencia de moto. De hecho, no es porque no lo haya intentado, sino que las autoridades rechazan la mayoría de solicitudes de mujeres para emitirlas. Pero la mujer viene usando su medio de transporte por siete años.