Hombre crea un auto de dos frentes y la policía lo detiene por insólita razón

Todos tenemos algún sueño ‘loco’ que nos gustaría cumplir. Y un mecánico de Indonesia tuvo la suerte de lograrlo. Su nombre es Roni Gunawan, de 71 años, quien se trazó el objetivo de crear un auto con dos frentes.

Gunawan, mecánico de profesión, trabajó durante seis meses en este peculiar vehículo. Un grupo de 10 personas lo ayudaron a sincronizar la parte mecánica de dos Toyota Limbo para finalmente unirlos y crear un solo auto.



El resultado fue un vehículo con dos volantes, dos motores, dos juegos de pedales, un solo tanque de combustible y la posibilidad de que dos personas controlen las ruedas en simultáneo. Una locura.



auto difusión

Pero, para mala suerte de joven indonesio, un inimaginable detalle hizo que la policía local lo detuviera y se lleve su vehículo: el auto no contaba con faros posteriores. Con ello, el Toyota Limbo de Gunawan no cumplía con las normas de tránsito de su país.



A pesar del mal momento vivido, las autoridades de Indonesia devolvieron el auto personalizado al anciano. Para ello Gunawan tuvo que aceptar una condición: no volver a utilizar su vehículo en la calle.