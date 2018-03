Las redes sociales del Departamento de Policía del condado de Okaloosa, en Florida, publicaron una curiosa historia en la que contaban cómo es que un Honda Civic, con ocupantes dentro, terminó dentro de la piscina de un condominio.

Vayamos por pasos. El auto iba con tres personas a bordo (una pareja de esposos y su hija). La esposa era quien manejaba el auto y, cuando llegaron al condominio, la mujer subió a recoger algunas cosas al departamento.

Sin embargo, parece que la mujer olvidó poner "parking" y dejó el vehículo en neutro y sin el freno de mano, de manera que el auto empezó a moverse hasta caer al interior de la piscina, como se puede ver en las redes sociales de la policía de Okaloosa.

Lo que no se entiende es por qué el esposo no realizó alguna maniobra (poner el freno de mano, por ejemplo) para evitar que el auto vaya directo a la piscina. Quizá haya estado ocupado atendiendo a su hija o, en el peor de los casos, no sabía qué hacer en esos casos.

Lo cierto es que padre e hija terminaron dentro de la piscina (y dentro del auto). Informaron que no sufrieron daños graves, a diferencia del Honda Civic, que seguramente quedará inservible.