Insólito: Toca guitarra mientras conduce | VIDEO

En las carreteras del mundo se ven más de una cosa extraña pero muy pocas como la que se registró en España donde se vio a un hombre conduciendo mientras tocaba la guitarra.

El video captado en la autopista de Inca, en Palma de Mallorca se ve a un hombre que no tiene ambas manos en una guitarra mientras conduce su Renault Megane negro algo realmente insólito.



No se sabe bien cuanto tiempo estuvo con las manos fuera del volante pero lo cierto es que con la imagen de la placa del auto y de su rostro la policía ya le viene siguiendo el rastro y seguramente no tardara en identificarlo.