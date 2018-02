Una camioneta pick-up es, en definitiva, el auto perfecto para realizar un trabajo duro. Su capacidad de carga, tracción 4x4, gran tamaño y otras características la convierten en un vehículo confiable para cualquier conductor.

Pero no siempre se cumple dicha norma. Un video filmado en Brasil nos muestra cómo una pick-up tiene serios problemas para sacar un Jet Ski de un río. Tras varios intentos y maniobras al volante, la todoterreno parece no tener posibilidad alguna de remolcar la moto acuática.



De pronto, el grupo de bañistas decide hacer la misma prueba pero ahora con un Volkswagen Escarabajo. A pesar el terreno fangoso, el popular ‘vochito’ no tuvo problemas en remolcar al vehículo del río en su primer intento.