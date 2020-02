La pasión por los autos deportivos parece no tener límites. Un reporte de Yahoo Japón anuncia que luego de abrir su sistema de pedidos anticipados, el Chevrolet Corvette Stingray 2020 ha recibido 300 órdenes en tan solo 60 horas en el país nipón.

La pasión que desata la octava generación del Corvette tiene como explicación el lanzamiento de una versión con volante al lado derecho del deportivo. Este fue presentado durante el Salón de Tokio y desde entonces fueron varios los interesados en adquirirlo.

Desde su aparición, los concesionarios de Chevrolet en Japón empezaron a recibir decenas de formularios por el Corvette. Esto a pesar que recién las primeras unidades del deportivo serán entregadas en el segundo trimestre del 2021.

El deportivo Corvette Stingray 2020 llegará al país oriental con un precio base de 10 millones de yenes, o lo que al cambio sería US$ 91 mil. Por otro lado, la versión 2LT tendrá un precio de US$ 102 mil, mientras que la 3LT costará US$ 127 mil. En Estados Unidos, el deportivo tiene un precio base de US$ 59.995.

En líneas generales, el Corvette que llega al mercado japonés cuenta con las mismas características que su versión norteamericana: motor V8 de 6.2 litros con 490 hp asociado a una caja automática de 8 marchas. La única diferencia se encuentra en la ubicación del volante.