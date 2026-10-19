Estar parado en la pista de pruebas de la sede central del Grupo Chery, en Wuhu-China, frente al Omoda C7, es entender de primera mano hacia dónde va la industria. Ya no es solo mover un auto sobre el asfalto, es testear una propuesta futurista en la casa matriz que lo vio nacer. Su enorme parrilla paramétrica sin bordes y los faros afilados le dan una presencia limpia y robótica, haciéndome sentir que no estoy en un test drive convencional, sino viviendo un adelanto del futuro en el corazón de la propia marca.

​Al abrir la puerta y acomodarme al volante, el ruido exterior desaparece de inmediato. La cabina apuesta por el minimalismo: casi no hay botones físicos, todo está dominado por una gran pantalla central y un diseño envolvente que resulta muy cómodo. Presiono el botón de encendido y el silencio es absoluto: ni un rugido térmico ni la más mínima vibración. Solo las pantallas que cobran vida frente a mí me confirman que este híbrido electrificado ya está listo para arrancar.

​Entro a la recta del circuito y piso el acelerador sin dudarlo. La respuesta es instantánea: el carro me pega de un tirón contra el respaldo del asiento, ganando velocidad de forma fluida y continua, sin los tirones bruscos de una caja de cambios tradicional. Justo frente a mis ojos, en la pantalla digital del piloto, veo cómo los números suben volando: 30, 60, 100 kilómetros por hora devorados en cuestión de segundos, mientras el auto avanza con una soltura que impresiona.

​Llego a la zona de curvas sobre el asfalto húmedo y me toca ajustar la presión del pedal para evaluar el chasis. Al girar, el auto se siente increíblemente firme y pegado al piso. El paquete de baterías ubicado en la parte baja le otorga un centro de gravedad excelente, evitando que la carrocería se incline de más y transmitiendo una confianza total en cada maniobra.

​Lo que más me llamó la atención durante toda la aceleración fue la calma dentro del habitáculo. Aunque en la pantalla los números subían rápido y el circuito pasaba volando a los lados, adentro se respiraba un silencio notable. El viento y el roce de las llantas contra el pavimento húmedo apenas se percibían, ofreciendo una marcha suave y refinada.

​Terminé la vuelta y frené poco a poco hasta parar en los pits con una conclusión clara. Manejar el Omoda C7 en el marco de la Chery International User Summit 2026, no fue solo probar la aceleración de un motor electrificado; fue comprobar cómo la tecnología, un diseño arriesgado y el confort pueden convivir de forma natural. Una experiencia en pista que confirma que el futuro de la conducción no es una promesa a largo plazo, sino algo que ya se está manejando hoy.

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