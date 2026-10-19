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Resumen

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Hicimos el test drive a bordo del Omoda C7 en el marco de la Chery International User Summit 2026. (Foto: Grupo Chery)
Hicimos el test drive a bordo del Omoda C7 en el marco de la Chery International User Summit 2026. (Foto: Grupo Chery)
Por Rogger Fernández

Estar parado en la pista de pruebas de la sede central del Grupo Chery, en Wuhu-China, frente al Omoda C7, es entender de primera mano hacia dónde va la industria. Ya no es solo mover un auto sobre el asfalto, es testear una propuesta futurista en la casa matriz que lo vio nacer. Su enorme parrilla paramétrica sin bordes y los faros afilados le dan una presencia limpia y robótica, haciéndome sentir que no estoy en un test drive convencional, sino viviendo un adelanto del futuro en el corazón de la propia marca.

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