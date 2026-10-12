El Mondial de l’Auto de París, considerado el salón del automóvil más antiguo del mundo, se celebra del 12 al 18 de octubre en una nueva edición marcada por la electrificación, las nuevas tecnologías y la creciente presencia de fabricantes chinos. 128 años después de que sus primeros vehículos fueran expuestos en los jardines de las Tullerías de la capital francesa, la gala abre sus puestas nuevamente con las actualizaciones de vanguardia.

La historia del certamen se remonta a 1898, cuando el Automobile Club de France organizó la primera Exposición Internacional del Automóvil. Para poder participar, los vehículos debían demostrar que eran capaces de completar por sus propios medios el trayecto París-Versalles-París, de unos 40 kilómetros. Más de 250 expositores presentaron 232 modelos y la cita atrajo a cerca de 150.000 personas.

El éxito llevó a la feria a instalarse desde 1901 en el Grand Palais, uno de los edificios más emblemáticos de París, donde permaneció durante seis décadas y fue testigo de la transformación del automóvil. Las dos guerras mundiales obligaron a interrumpir algunas ediciones y, tras la Segunda Guerra Mundial, el certamen reabrió sus puertas en 1946.

El crecimiento de la industria y del número de visitantes terminó dejando pequeño al Grand Palais. En 1962, el salón se trasladó definitivamente al recinto de la Porte de Versailles, su actual sede. A partir de 1976 dejó además de celebrarse anualmente y adoptó un formato bienal, mientras que en 1988 pasó de llamarse Salon de l’Automobile a *Mondial de l’Automobile*.

La transición hacia la movilidad eléctrica, la pugna tecnológica entre los fabricantes europeos y la ofensiva de marcas, son algunas de las características del Salón del Automóvil de París 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

Durante décadas, París se convirtió así en uno de los principales escaparates de la industria mundial, escenario elegido por los fabricantes para presentar nuevos modelos, prototipos y tecnologías. Su historia ha estado ligada a la evolución del propio automóvil: desde los primeros motores de combustión y la producción en masa hasta los vehículos híbridos, eléctricos y las nuevas soluciones digitales que actualmente transforman el sector.

La edición de 2026, la número 91, reunirá a más de 100 expositores y más de 60 fabricantes, distribuidos en unos 70.000 metros cuadrados de espacios interiores y otros 15.000 metros cuadrados exteriores en el París Expo Porte de Versailles. El 12 de octubre estará reservado a la prensa y el público podrá ingresar desde el día 13 hasta el 18.

Se espera que el evento reciba 500.000 visitantes, que podrán probar 90 modelos de 20 marcas de “autos urbanos, sedanes y SUV, tanto eléctricos como híbridos”, dice un comunicado del Salón Mundial, con más de 5.000 turnos de prueba disponibles.

Es el escenario ideal para que los fabricantes exhiban lo último de su catálogo, desde superdeportivos hasta todoterrenos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

El salón refleja también el nuevo equilibrio de fuerzas de la industria. Marcas europeas, japonesas, estadounidenses, y surcoreanas compartirán espacio con una nutrida representación de fabricantes chinos, que buscan ampliar su presencia internacional. Reuters calcula que alrededor de una veintena de marcas de China estarán presentes en París, en momentos en que sus vehículos eléctricos e híbridos ganan terreno y aumentan la presión competitiva sobre los fabricantes tradicionales.

Un dato que demuestra claramente el terreno ganado de las nuevas tecnologías es que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos ha pasado del 1% en 2017 al 40% en setiembre en Francia, según comunicó la presidencia de Emmanuel Macron.

El presidente francés Emmanuel Macron inaugura este lunes el Salón del Automóvil de París haciendo énfasis en la fabricación europea frente a la competencia global de autos chinos. Tiene como principales ejes de interés la electrificación, el mercado europeo y la innovación, en particular en el vehículo autónomo, anunció el domingo el Palacio del Elíseo.

A 128 años de aquella primera exposición en las Tullerías, el Mondial de l’Auto mantiene así su papel como escaparate de los cambios que atraviesa el sector. Si a finales del siglo XIX el desafío consistía en demostrar que un automóvil podía recorrer sin ayuda el camino entre París y Versalles, en 2026 la atención se concentra en la electrificación, la descarbonización, el software y las tecnologías que definirán la movilidad de las próximas décadas.