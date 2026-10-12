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La transición hacia la movilidad eléctrica, la pugna tecnológica entre los fabricantes europeos y la ofensiva de marcas, son algunas de las características del Salón del Automóvil de París 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
La transición hacia la movilidad eléctrica, la pugna tecnológica entre los fabricantes europeos y la ofensiva de marcas, son algunas de las características del Salón del Automóvil de París 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
/ Diego Barrio de Mendoza
Por Diego Barrio de Mendoza

El Mondial de l’Auto de París, considerado el salón del automóvil más antiguo del mundo, se celebra del 12 al 18 de octubre en una nueva edición marcada por la electrificación, las nuevas tecnologías y la creciente presencia de fabricantes chinos. 128 años después de que sus primeros vehículos fueran expuestos en los jardines de las Tullerías de la capital francesa, la gala abre sus puestas nuevamente con las actualizaciones de vanguardia.

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