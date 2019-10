Resulta complicado definir el momento exacto en el que Elon Musk dio su primer indicio de genialidad. Quizás fue a los 10 años, cuando su curiosidad por la tecnología lo motivó a aprender cómo programar un ordenador doméstico Commodore VIC-20 por su propia cuenta.

O quizás fue dos años más tarde, cuando con tan solo 12 años registró su primer éxito comercial. En aquella época, Musk lograba vender Blastar, un videojuego de temática especial creado por él mismo. La transacción fue por US$ 500.

La historia de Elon Musk está llena de sobresaltos y demostraciones de genialidad. A los 17 años decidió evitar el servicio militar en su natal Sudáfrica y se fue a vivir a Canadá, donde lo alojó la familia de su madre.

Al poco tiempo se dio cuenta que el futuro en la industria tecnológica se ubicaba en Estados Unidos. Para 1992, Musk obtenía una beca para estudiar en la Universidad de Pensilvania. Sería el inicio de su éxito en territorio norteamericano.

A lo largo de su carrera, el magnate ha logrado explotar sus pasiones por internet, las energías renovables y el espacio, convirtiéndolos en negocios de éxito. Y en estos rubros ha podido desarrolla cuatro empresas que revolucionaron el mundo.

La primera de ellas, PayPal, se convirtió en una nueva manera de realizar pagos por medio de internet. La segunda, Tesla Motors, es la empresa que revolucionó el rubro automotriz con el uso de la tecnología eléctrica como método de propulsión. La tercera, SolarCity, busca promover la energía solar como modelo energético. Y por último, SpaceX, se ha convertido en una empresa privada de transporte aeroespacial.

PROBLEMAS PARA ELON

Así como Elon Musk ha escrito historias de éxito que lo convierten en uno de los empresarios más influyentes del mundo, el CEO de Tesla también mantiene algunos detalles en su vida privada que causan sorpresa.



En una entrevista para The New York Times, Musk afirmó que sentía tanta presión pública con sus proyectos que le dedica en promedio 120 horas semanales al trabajo. Incluso, asegura, ha entrado a la fábrica de Tesla durante la línea de producción y no ha salido en tres o cuatro días.

Este tipo de presiones laborales ha conllevado a que Elon Musk desarrolle un serio problema para dormir. Y el magnate ha encontrado la solución para este mal en el Ambien, una droga cuyos efectos secundarios podrían generar depresión y desorientación.

TRAGEDIA DE 20 MILLONES

Mucho antes de fundar Tesla Motors, Elon Musk tenía en claro que su pasión eran los vehículos. Por ello, cuando obtuvo bonanza económica, el empresario no dudó en comprar el auto de sus sueños.



Con solo 28 años, Elon adquirió el superauto más exclusivo del mundo. Nos referimos al McLaren F1, un superdeportivo de origen británico por el que los coleccionistas suelen perder la cabeza. De hecho, existe un video que registra el preciso momento en el que Musk recibe su auto.

En el video podemos observar cómo Elon Musk espera con ansias la llegada de su nueva joya automotriz. De hecho, el magnate afirma que se trata del momento más importante de su vida, ya que se trata de un auto valorizado en US$ 20 millones por los coleccionistas.

Un año más tarde, Elon Musk sufrió un accidente mientras conducía el superdeportivo. El McLaren F1 perdió el control, salió de la carretera y registró un impacto que lo dejó seriamente dañado en la parte lateral.

Finalmente, Musk mandó a arreglar al McLaren F1 y lo mantuvo en su colección privada hasta el año 2008. Tiempo después, en pleno lanzamiento de Tesla Motors, el empresario tomó la decisión de deshacerse del costoso vehículo.

Elon Musk ha sido el fundador de grandes y revolucionarias empresas como Tesla, PayPal, SpaceX, entre otros. (Foto: AFP).

Elon Musk debía proyectar la imagen de que el mundo necesitaba renunciar a los motores de combustión para apostar por las energías limpias. Y el potente V12 atmosférico similar al que usaban los monoplazas de la Fórmula 1 en los años 90 no era precisamente un auto con esas características.

Ya sea por estrategia de ventas o sinceridad en su estilo de vida, Elon Musk dejó el que muchos consideran es el mejor auto de la historia. Una decisión que pocos amantes de los autos entenderán.